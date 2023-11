Sylvinho publikon të premten listën për Moldavinë

21:13 08/11/2023

Grumbullimi i skuadrës nis më 13 Nëntor

Sylvinho do të publikojë mesditën e së premtes listën e lojtarëve që do të grumbullojë për ndeshjet e fundit kualifikuese të Euro 2024.

Një ditë më vonë trajneri i Kombëtares do të sqarojë zgjedhjet e tij për takimet me Moldavinë në Kishinjev më 17 Nëntor dhe Ishujt Faroe 3 ditë më vonë në Tiranë, takime që do të transmetohen si zakonisht në Tv Klan.

Grumbullimi do të nisë më 13 Nëntor dhe koha do të jetë e pakët për t’u përgatitur. Shqipërisë i mjafton 1 pikë me Moldavinë për të siguruar kualifikimin.

