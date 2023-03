Sylvinho sjell lojtarë të rinj në kombëtare

23:28 08/03/2023

Grumbullimi i kuqezinjve do të nisë më 19 Mars

Prej ditësh tashmë trajneri i kombëtares Sylvinho ka kontaktuar apo edhe ka takuar personalisht disa futbollistë të kombëtares. Një pjesë e mirë e tyre e kanë marrë tashmë njoftimin se do të jenë në listën e tij për ndeshjen ndaj Polonisë më 27 Mars, e vlefshme për kualifikueset e Europianit 2024.

Edhe mes lojtarëve po qarkullon lajmi se cilët janë ata që Sylvinho pëlqen t’i ketë në skuadër. Braziliani gjithsesi ka mendime ndryshe nga reja për disa lojtarë. Tv Klan ka mësuar që ka edhe nga ata që janë grumbulluar nga reja që nuk e kanë marrë ende një lajm të mirë nga trajneri i ri.

Nga ana tjetër burime pranë kombëtares bëjnë të ditur se tekniku Brazilian ka shprehur konsiderata për mbrojtësin e partizanit Hadroj, por veç tij mund të ketë edhe ndonjë tjetër lojtar nga Superliga.

Një prurje e re do të jetë edhe Anis Mehmeti nga Bristol City e kategorisë së dytë të futbollit anglez. Mesfushori i lindur në Londër ka qenë më parë pjesë e shpresave.

Federate shqiptare e futbollit pritet ta shpallë listën e lojtarëve që do të grumbullojë Sylvinho më 17 Mars. Trajneri dhe stafi i tij do të kenë më pas rreth 10 ditë kohë për të përgatitur ndeshjen që do të luhet në Varshavë.

Tv Klan