“Syri i keq” për rikthimin në dramë, incidenti i frikshëm i Gentian Zenelajt në skenë

18:09 20/11/2023

Më 15 nëntor skena e Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” mirëpriti shfaqjen “E kuqe”. Gentian Zenelaj dhe Urim Aliaj vijnë në rolet kryesore në këtë dramë të fortë me autorësi të John Logan.

“E kuqe” rikthen aktorin Gentian Zenelaj në një rol dramatik,i cili siç shprehet ai për “Rudina” në Tv Klan ka ardhur me shumë lodhje, mund dhe nuk kanë munguar as momentet e frikshme.

Gentian Zenelaj: Ishte një datë e rëndësishme, ishte një datë që erdhi me kaq shumë lodhje, me kaq shumë mund, madje do të të tregoj edhe një moment komik, të frikshëm në mund ta quaj, në premierë. Papritur, një moment, sa kishte ardhur dikush me një sy shumë të madh dhe shembet kanavaca e madhe komplet dhe bie në krahun tjetër me gjithë pikturë dhe për mua dhe Urimin ishte një shok i vërtetë sepse nuk po dinim… u shqye skela e madhe që ra dhe unë dhe Urimi patëm një moment frike të tmerrshme sepse nuk do dinim si do shkonte shfaqja përpara.

Ndërkohë regjisori Altin Basha kishte menduar gjithë finalen e shfaqjes mbi atë skelë të madhe ku vendoseshin të gjitha pikturat, pra do të ishte një pjesë masive e skenografisë dhe ka qenë një moment që unë do ta mbaj mend gjithë jetën se si dy aktorë përpëliteshin. Gjysma e trurit punonte për tekstin dhe gjysma tjetër punonte si ta zgjidhim teknikisht sjelljen në këmbë të gjithë asaj skele të madhe. Shyqyr Zotit ia arritëm me sukses, madje shumë njerëz kishin menduar që është pjesë e shfaqjes, pra për një aktor është realisht moment i frikshëm në skenë./tvklan.al