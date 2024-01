Szunyog: Është e rëndësishme të mbahen sa më shpejt zgjedhjet në veri

19:20 18/01/2024

Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Szunyog, mirëpriti vendimin e serbëve në Kosovë që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe kornizën ligjore për të mbledhur nënshkrime për peticionin për shkarkimin e kryetarëve shqiptarë në Mitrovicë të Veriut dhe Leposaviç.

Ai u bëri thirrje autoriteteve lokale dhe qendrore që t’iu ofrojnë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm grupeve nismëtare që të iniciojnë peticionin edhe në dy komunat e tjera në veri të Kosovës Zveçan dhe Zubin Potok, të banuara me shumicë serbe.

Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposaviç më 17 janar nisi mbledhja e nënshkrimeve, ndërsa turma e njerëzve e nisur drejt vendeve ku po mblidheshin nënshkrimet për peticionin u udhëhoq nga zyrtarët e Listës Serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar.

Mbledhja e nënshkrimeve ka vazhduar edhe më 18 janar.

“Mbajtja e shpejtë e zgjedhjeve të parakohshme lokale në veri të Kosovës, me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës, mbetet e rëndësishme”, shkroi ai në X, që më herët njihej si Twitter.

I urge the Kosovo authorities at central and local level to provide all necessary documentation & allow the groups of citizens to initiate the collection of signatures also in Zubin Potok and in Zvečan/Zveçan (2/3).