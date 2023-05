Szymon Marciniak bind edhe UEFA-n

23:58 22/05/2023

Gjyqtari polak do vendos drejtësi në finalen e Champions League

Nga finalja e Botës në Katar tek ajo e Champions League mes Manchester City-t dhe Interit. Szymon Marciniak do ta mbaj mend gjatë këtë sezonal, me gjyqtarin polak që është zgjedhur nga UEFA për të vënë drejtësi në 90 minutëshin e Stambollit mes anglezëve dhe italianëve.

42-vjeçari do të gjykojë në finalen e Champions League, të shtunën e 10 qershorit, sfidë që do të luhet në stadiumin “Olimpik Ataturk”. Marciniak ka qenë tepër i përdorur në këtë sezon të Ligës së Kampionëve, ku ka vendosur drejtësi në 8 ndeshje, mes të cila ndeshja e dytë gjysmëfinale mes City-t dhe Real, si dhe dy përballje të Interit, ndaj Barcelonës dhe Portos.

Kjo do të jetë finalja e tij e parë në Champions League si arbitër, pasi shërbeu si gjyqtar i katërt në vitin 2018. Përballja mes Manchester City-t dhe Interit do të kurorëzonte një sezon fantastik për dy skuadrat. Anglezët duan të ngrenë lart trofeun për herë të parë në histori, objektiv që dy vite më parë e humbën vetëm në finalen e madhe. Ndërkaq, Inter e synon trofeun për herë të katërt dhe përmes fitimit të saj do të siguronte edhe pjesëmarrjen në grupet e Ligës së Kampionëve në sezonin e ardhshëm.

