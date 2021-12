“Ta ka bërë ndonjëra jashtë”, akuza të forta për Kristin pasi i zbuluan shenjën në qafë

16:58 14/12/2021

Shenja në qafën e Kristit është diskutuar shumë gjatë në emisionin e sotëm në “Love Story Talk”. Dea është shprehur se ajo nuk e ka problem që Kristi ka një shenjë në qafë, pasi sipas saj është e shkuara.

Ndërsa opinionistet kanë qenë kundër dhe e kanë akuzuar atë se ai mund të ketë një lidhje jashtë.

Dea: I përket të shkuarës, ka ndodhur me përpara.

Daniela: Është e freskët shenja

Dea: Dje mund të ketë qenë me dikë sot mund të jetë me një tjetër.

Eni Shehu: Nuk të intereson me kë ka qenë, është mashkulli që do dalësh për një takim. Kjo është për t’u merakosur, të shohësh të dashurin tënd potencial me një shenjë në qafë nuk e di se çfarë duhet të ndodhë ndryshe.

Xhensila Pere: Ajo që tha për të shkuarën, ajo ishte e perla e Deas.

Dea: Njerëzit pyesin çfarë bën sot, nuk të pyet njeri si ke qenë dje.

Xhensila Pere: Lum ai burrë që do të marrë ty, se do vi me puthjet e djeshme dhe do i thuash s’ka gjë shpirt se i përket të djeshmes.

Dea: E ke shumë gabim, unë Kristin nuk e kam takuar asnjëherë, nuk më intereson çfarë ka bërë dje.

Xhensila Pere: Unë u mora me mendimin që ti dhe. Ai është një djalë potencial dhe të më vijë me një shenjë ashtu, më fal po nuk e dua këtë mendje të hapur kaq shumë.

Ndërkohë në debat ka ndërhyrë dhe Zhaklin Lekatari, e cila i ka thënë Kristit se shenjën nuk ja bërë asnjë vajzë brenda programit, por ndonjë vajzë jashtë.

Zhaklin Lekatari: Vërtetë je në një format që duhet të takosh të gjitha vajzat, por nuk do të thotë që t’i lëndosh ato. Unë nuk mendon se shenjën ta bërë ndonjë nga vajzat këtu në progam, por ta bërë ndonjëra jashtë./tvklan.al