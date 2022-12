“Ta ketë shpirtin e bukur dhe le të vuaj”, Mevlan Shanaj: Më pëlqen ajo që e mbush njeriun

Shpërndaje







09:52 08/12/2022

Në moshë fare të re të rinjtë duhet të marrin vendime shumë të rëndësishme të cilat mund të shënjojnë të gjithë jetën. Sapo mbarojnë gjimnazin duhet të zgjedhin atë që do të bëhet profesioni i jetës së tyre dhe dilemat janë nëse duhet të zgjidhet një profesion që të plotëson shpirtërisht apo një që të jep më shumë të ardhura.

Pikërisht për këtë çështje u diskutua në “Aldo Morning Show”, në Tv Klan, ku Mevlan Shanaj dha një përgjigje siç një artist mund ta jap.

“Më mirë djali ta kem djalin me shpirt të lirë e të bukur dhe le të vuaj”, u përgjigj aktori, duke treguar se për të më e rëndësishme është plotësimi shpirtëror.

Mevlan Shanaj: Prindi kërkon më të mirat te fëmija, por që të ketë një recetë do ishte shumë e lehtë do e merrnim në farmaci e ta pinim para buke, pas buke. Në jetë nuk ka formulë. Tim bir në këtë moshë ju mbush mendja të ndiqte rrugën e familjes. Unë i lodhur nga kjo rrugë i thash, “po ik mor djalë”. Dhe i thash jo rrugën tonë se është e lodhshme. “E çfarë më tha?”, se këta të rinjtë janë lugetër, ore, janë të mençur. “Mos do më thuash ik në këto rrugë që të bësh para? Je në vete ti?! Ti çfarë rruge zgjodhe? “ “Atë që desha”, i thashë. “Epo unë këtë dua”. Është e vështirë të japësh këshilla se nuk i dihet si të del.

Aldo: Ai kërkon të studiojë për gjuhë-letërsi, e ka pasion…

Mevlan Shanaj: Ai do bënte punën më të mirë. Unë do i sugjeroja ti bëhu një bukëpjekës i ndershëm dhe i mirë dhe do jesh një person i pasur në jetë.

Aldo: Pra dolëm prapë te pasuria.

Mevlan Shanaj: I pasur shpirtërisht, jo me para. Unë sugjeroj plotësimin shpirtëror, këto të tjerat mund të jenë shumë të bukura, por nuk i njoh.

Megi Latifi: Cilat?

Mevlan Shanaj: Më pëlqen ajo që e mbush njeriun.

Aldo: E qartë. Jam dakord me ty në parim, por mos harro, ti je artist dhe një artist, pa diskutim ka shpirt të madh dhe ka nevojë të mbushi shpirtin, por ai djalë, ende nuk e di çfarë është. Është artist me shpirt të madh, apo biznesmen me bark të madh?

Mevlan Shanaj: Sa e tmerrshme është kjo e dyta…

Aldo: Hajde gjeje, se është herët, vendimet më të vështira në jetë njeriu i merr në moshë të vogël.

Mevlan Shanaj: Aldo ta lë djalin të jetë me shpirt të bukur të madh delikat dhe le të vuaj./tvklan.al