"Ta sjellim gjelin e detit nga Shqipëria", Gjepali tregon bisedën me gazetaren e njohur italiane

23:37 29/12/2021

Shefi i kuzhinës në “Padam”, Fundim Gjepali ka qenë mbrëmjen e sotme i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan. I pyetur nga Blendi Fevziu se a e kanë traditë italianët gjelin e detit për festat e fundvitit, Gjepali ka treguar se kërkohet në masë nga të gjithë njerëzit. Po ashtu, shefi i kuzhinës ka thënë se sot ka kontaktuar me një gazetare shumë të rëndësishme italiane në rrjetin social “Facebook”, e cila po kërkonte gjel deti. Gjepali tregon se i ka shkruar asaj dhe madje i ka thënë që ‘ta sjellim nga Shqipëria’.

Blendi Fevziu: Edhe në Romë e kanë gjelin e detit, apo nuk e kanë?

Fundim Gjepali: Po, është traditë dhe e kërkojnë të gjithë njerëzit, sidomos javën e fundit të fundvitit për Vitin e Ri, por edhe tani festat e fundvitit që bëjnë me kompanitë, me miqtë e me shokët, kërkojnë të bëjnë një darkë me mishin e gjelit të detit.

Blendi Fevziu: Si e bëjnë italianët gjelin e detit?

Fundim Gjepali: M’u duk çudi, sot ishte një gazetare italiane shumë e rëndësishme që po kërkonte në Facebook gjel deti të rritur të lirë në natyrë dhe asnjë nuk i sugjeronte se ku ta blente dhe i shkruajta unë ta sjellim nga Shqipëria i thashë.

Blendi Fevziu: Ata e bëjnë thjeshtë në furrë, apo jo? Me çfarë e shoqërojnë?

Fundim Gjepali: Më shumë në zonat rurale e përdorin këtë gjë, kurse në qytet, ndryshe si çdo vend ka atë traditën e vet./tvklan.al