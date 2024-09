Roli i opozitës në procesin e integrimit europian, si dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare ishin dy nga shqetësimet që Kryetarja e Komisionit për Çështjet Evropiane, demokratja Jorida Tabaku ngriti gjatë takimit si dhe në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun italian Gulio Terzi Di Sant’Agata.

“Shqetësimet lidhen me kriteret dhe detyrimet që duhet të plotësojmë: 1) roli i opozitës në këtë proces; roli i opozitës në procesin politik në Shqipëri; hapësira e opozitës në parlament.2) rëndësinë e procesit zgjedhor që kemi vitin e ardhshëm. Një vend që pret të hapë negociatat s’mund të ketë sfida dhe standarde për zgjedhjet që nuk i takojnë një vendi në këtë proces. Këtë vit për herë të parë do kemi shumë shqiptarë që jetojnë jashtë që do votojnë në procesin elektoral”, tha ai.

Për senatorin italian vendi i tij është avokat i aspiratës europiane të Shqipërisë, por jetike në këtë proces ai tha se është forcimi i shtetit të së drejtës dhe ruajtja e balancave të pushteteve.

“Ne duam të shohim një Shqipëri sa më shpejt me të drejta të plota në BE. Në senatin italian ka shumë senatorë që flasin pro integrimit dhe përparimeve të Shqipërisë. Jeta e përditshme ka të bëjë me zbatimin e të drejtës dhe në Shqipëri kjo është një pikë referimi për ndarjen e 3 pushteteve. Duhet një balancë e pushteteve.”

Senatori italian Giulio Terzi di Sant’Agata vlerësoi marrëdhëniet politike mes dy vendeve, duke vlerësuar veçanërisht edhe marrëveshjen e pensioneve.

Tabaku e Sant’Agata nënshkruan edhe një deklaratë bashkëpunimi ku synohet mbështetje dhe hapësirë për komisionin e çështjeve europiane, me qëllim ngritjen e shqetësimeve në senatin italian, si dhe krijimin e lidhjeve me institucionet e vendit fqinj.

Tv Klan