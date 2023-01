Tabaku: Zgjidhja e ndërmjetme për PD-në, kandidati i përbashkët për 14 Majin

Shpërndaje







21:22 18/01/2023

E pyetur për situatën aktuale në Partinë Demokratike, deputetja Jorida Tabaku tha për “Milori Live” në Klan Neës se nuk është më e mira e kësaj force politike.

Tabaku theksoi se hapi i parë i PD-së për të shkuar drejt një zgjidhjeje përfundimtare apo bashkimit është zgjedhja e një kandidati të përbashkët për zgjedhjet e 14 Majit.

Mirela Milori: Si është situata në Partinë Demokratike?

Jorida Tabaku: Jam përpjekur që Parlamentin mos ta përdor për luftën e brendshme në Partinë Demokratike. Edhe kur ka momente të vështira unë mbledh forcat, mbledh veten dhe i drejtohem qytetarëve. Jam përpjekur që edhe të jap zgjidhje, të jem dhe konstruktive. Nuk mund të them që PD është sot në situatën më të mirë dhe nuk mund të mbyllim sytë për atë që po ndodh. Keni dëgjuar që javën e kaluar kam bërë një thirrje që PD të marrë një hap për një kandidat të përbashkët dhe drejt bashkimit.

Iniciativa për të mbledhur vota fshehtas për shkarkimin e Alibeajt nuk ishte e duhura, deputetët duhet të ishin mbledhur bashkë dhe të dilnim me një alternativë të vetme për zgjedhjet.

Edhe vitin e kaluar kur u mor vendimi për shkarkimin e disa deputetëve unë kam qënë kundër, e kam zgjatur mbledhjen e Kryesisë deri në 5 të mëngjesit vetëm që të mos shkarkoheshin kolegët sepse nuk është kjo rruga. Besoj që duhet kaq sa jemi dhe më shumë. Këtë situatë e shoh me dëshpërim por besoj që PD e ka mundësinë të japë një alternativë ndryshe.

Mirela Milori: Cili është problemi juaj?

Jorida Tabaku: Zgjidhja për një problem që ka lindur këtu e një vit nuk vjen brenda ditës as duke u ulur me copa letrash mbrapa shpinës. Por zgjidhja si hap i parë është të dalim me një kandidat të përbashkët në këto zgjedhje, është një zgjidhje e ndërmjetme që për hir të demokratëve apo shqiptarët është një hap i parë. Duhen bërë analizat, duhen ulur të gjithë bashkë dhe të shihet se si mund të kalohet kjo situatë./tvklan.al