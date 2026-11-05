Shqipëria renditet e para mes vendet europiane, për peshën më të lartë të automjeteve me motor mbi 2,000 kubikë.
Sipas të dhënave të Eurostat, rreth 30% e totalit të automjeteve apo rreth 300 mijë i përkasin kategorisë së fuqisë motorike të lartë. Nga totali i automjeteve mbi 2 mijë kubikë, 27.8% e tyre janë me naftë dhe 2.4% me benzinë.
Preferenca e shqiptarëve për makina me motorë mbi 2 mijë kubikë lidhet me çmimet e përballueshme të automjeteve të përdorura të importuara, kryesisht nga Gjermania, Zvicra dhe Italia, ku taksat dhe sigurimet për motorët e mëdhenj janë të larta.
Ndikojnë gjithashtu perceptimi i makinës si simbol statusi dhe nevoja për automjete më të fuqishme në zonat me terren të vështirë, apo dhe fakti që historikisht rrugët në Shqipëri kanë qenë të prishura, ndonëse vitet e fundit situata është përmirësuar.
Kjo preferencë për makinat me fuqi motorike të lartë pritet të penalizojë shumë përdorues veturash. Nga ndryshimet e propozuara në projektligjin “Për taksat kombëtare”, pronarët e këtyre mjeteve pritet të përballen me rritjen më të madhe të detyrimit të taksës vjetore të mjeteve të përdorura.
Propozimet me paketën fiskale krijojnë për herë të parë dy nivele të taksimit sipas madhësisë së motorit. Nisur edhe nga numri i lartë i tyre, për automjetet me fuqi motorike mbi 2,000 cc propozohet taksë fikse për karburantin më e lartë sesa për kategoritë e tjera.
Aktualisht, taksa fikse për llogaritjen e detyrimit vjetor të mjeteve është 12.5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën, pa dallim sipas cilindratës.
Me propozimin e ri, për automjetet me motor mbi 2,000 ç, taksa fikse për naftën do të jetë 26 lekë, ndërsa për benzinën 21 lekë. Ndërsa për automjetet me cilindratë deri në 2,000 ç, përfshirë edhe autoveturat, taksa fikse propozohet të jetë 25 lekë për naftën dhe 20 lekë për benzinën. Krahas taksës fikse ndryshojnë edhe koeficientët e vjetërsisë.
Monitor ka përllogaritur detyrimin e ri për autoveturat me fuqi motorike 2,500 cc. Sipas llogaritjeve duke përfshirë, edhe koeficentët e rinj të viteve të përdorimit të mjeteve të cilat janë rishikuar, detyrimi vjetor për pronat e autoveturave me naftë, në varësi të moshës së mjetit, do të rritet nga 80% deri në 289%. Për makinat me benzinë rritja e detyrimit varion nga 65% deri 236%.
Për të dyja kategoritë rritja më e madhe, efekti më i madh do të ndihet te automjetet e vjetra, të moshës 30 vjeçare.
Sa do të rritet detyrimi për mjetet mbi 2 mijë kubikë; Shembujt
Për një autoveturë me naftë 4-vjeçare dhe 2,500 cc, detyrimi vjetor aktualisht është 5,625 lekë. Pas ndryshimeve fiskale detyrimi arrin në 13,650 lekë, ose 8,025 lekë më shumë, me një rritje prej 80%.
Për një autoveturë 10-vjeçarë me naftë apo e prodhuar në 2016, detyrimi për taksën vjetore nga 7,500 lekë që paguhet aktualisht do të arrijë në 21,450 lekë. Rritja me 140%.
Edhe pronarët e makinave me benzinë do të përballen me një rritje të konsiderueshme, megjithëse më të ulët se ajo e makinave me naftë. Te makinat me benzinë të moshës 10 vjeçare, detyrimi nga 6 mijë lekë që është aktualisht llogaritet të arrijë në 17,325 lekë për autovetura me 2,500 cilindrat. Detyrimi rritet në vlerë 11,325 lekë apo 111% më shumë.
Për automjetet me benzinë 30-vjeçare, detyrimi vjetor do të arrijë në 43,050 lekë, nga 19,500 lekë që është aktualisht. Detyrimi në vlerë do të rritet 23,550 lekë ose 236%.
Detyrimi rritet edhe për makinat deri në 2 mijë kubik
Sipas ndarjes së fuqisë motorike që Eurostat bën për automjetet, në Shqipëri 40% e totalit i përkasin fashës nga 1,400 deri 1,999 kubikë dhe 5.5% e tyre nën fashën e 1,399 kubikëve.
Monitor përllogariti detyrimin e ri edhe për autoveturat me cilindrat deri në 2,000 cc, si për makinat me naftë, edhe me benzinë, duke marrë në konsideratë moshën e mjetit, nivelin e ri të taksës fikse të propozuar për karburantin dhe koeficientet e rinj të viteve të përdorimit.
Sipas përllogaritjeve nga 71% deri në 175% do të rritet detyrimi i taksës vjetore për makinat me naftë deri në 2,000 cc, në varësi të moshës së automjetit. Edhe për makinat me benzinë detyrimi vjetor për taksën e mjetit do të rritet nga 71 deri në 175% në varësi të moshës.
Niveli aktual i taksës fike
Taksa fikse për llojin e karburantit është 12,5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën. Koeficienti sipas vjetërsisë së mjetit është si në shtojcën 1 bashkëlidhur këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Mjetet me vjetërsi nga 0-3 vjet nuk janë subjekt i kësaj takse.
Propozimi për ndryshimet e taksës fikse
-Taksa fikse për llojin e karburantit është 25 lekë për naftën, 20 lekë për benzinën dhe 20 lekë për gazin për mjetet me vëllim deri në 2 000 cm3 , për autoveturë, motomjet ATP (sipas grupit I të koeficientit të vjetërsisë) dhe gjithë të tjerat (APV) (sipas grupit II të koeficientit të vjetërsisë); ii.
-Taksa fikse për llojin e karburantit është 26 lekë për naftën, 21 lekë për benzinën dhe 21 lekë për gazin për mjetet me vëllim më të madh se 2 000 cm3 , për autoveturë, ATP (sipas grupit I të koeficientit të vjetërsisë) dhe gjithë të tjerat (APV) (sipas grupit II të koeficientit të vjetërsisë);. /Monitor.al/