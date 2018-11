Tahiri: Jam shastisur kur kam dëgjuar Xhafajn, Shqipëria nuk ka banda

Ish-Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka kundërshtuar ashpër deklaratat e pasardhësit të tij në detyrë, Fatmir Xhafaj, sipas të cilit në Shqipëri operojnë 40 banda dhe 16 familje mafioze.

Saimir Tahiri: Unë jua them me bindje, kam mbajtur 4 vjet atë detyrë, jam shastisur kur kam dëgjuar këto, edhe ambasadorë, edhe zyrtarë të shtetit, edhe pasardhësin tim po të doni, që flasin me Shqipërinë me familje kriminale, me banda e… Unë jua them me përgjegjësi të plotë, Shqipëria nuk ka banda.

Klodiana Lala: E ka thënë pasardhësi juaj, Z. Tahiri.

Saimir Tahiri: Nuk më intereson, le ta thotë pasardhësi, ai ka mendimin e tij. Shqipëria nuk ka banda, ka kriminelë si çdo vend, ka më pak se çdo vend tjetër. Por këtu po fryhet qëllimisht dhe po bëhet një histori e qëllimshme për t’i terrorizuar njerëzit. Të kishte bursë…shyqyr që nuk ka bursë, do kishte rënë bursa. Jua them me përgjegjësi, Shqipëria nuk ka banda. Besoj këto i di më mirë se ju. Ata janë ca rrugaçë.

Blendi Fevziu: Vetë ministri i Brendshëm tha që ka 40 banda dhe 16 familje mafioze dhe ti thua është përrallë.

Saimir Tahiri: Nuk më duhet çfarë thotë ministri i brendshëm që ishte në detyrë. Shqipëria ka kriminalitet si çdo vend tjetër, vetëm ne i nxjerrim sytë vetes. Ka Greqia më shumë kriminalë, ka Italia më shumë kriminelë, ka Spanja, ka Londra më shumë kriminelë se Tirana, por nuk ka asnjë njeri si ju që i nxirrni sytë Shqipërisë dhe e baltosni në këtë farë feje.

Blendi Fevziu: Atë shko zgjidhe me Ministrin e Brendshëm.

Saimir Tahiri: Po s’më intereson mo, ta zgjidh fare, s’më duhet fare… Unë po ju them ky është terror i padrejtë mbi qytetarët. /tvklan.al