Presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj ka reaguar për herë të parë, pas rënies së skuadrës në Kategorinë e Parë.

Numri 1 i klubit korçar, nëpërmjet një postimi në profilin e tij, rënien e quan si goditje të rëndë, ndërsa thotë se Skënderbeu do të rikthehet më i fortë se kurrë.

Sipas Takajt, tani është momenti për të reflektuar dhe për të ndërtuar nga e para.

“Të dashur tifozë të Skënderbeut,

Sot jemi të detyruar të pranojmë një realitet të hidhur: Skënderbeu ka rënë nga Kategoria Superiore. Kjo është një goditje e rëndë për historinë, krenarinë dhe përkushtimin tonë si klub dhe si qytet.

Unë, si president i klubit, e ndjej përgjegjësinë e plotë. Ju kërkoj ndjesë të gjithëve, për zhgënjimin, për pritshmëritë e thyera dhe për dhimbjen që kjo sjell tek çdo korçar që rreh me zemër për Skënderbeun.

Por nuk jemi të mposhtur. Rënia nuk është fundi ynë. Është momenti për të reflektuar, për të pastruar, për të ndërtuar nga e para, me përulësi dhe vendosmëri. Skënderbeu do të rikthehet. Me ndihmën tuaj, me dashurinë tuaj dhe me besimin tuaj, ky klub do të ngrihet më i fortë se kurrë më parë.

Ju falënderoj për besnikërinë tuaj. Ju meritoni më shumë, dhe unë ju premtoj se do të bëjmë gjithçka për ta rikthyer lavdinë e humbur. Përpara Skënderbeu”, shkruan Ardjan Takaj.

Skënderbeu u rendit në vendin e parafundit me 39 pikë, pas humbjes me Bylisin, e cila i kushtoi rënien nga kategoria.

/tvklan.al