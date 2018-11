Take That vjen me “Odyssey”

Kanë kaluar 30 vite nga debutimi i tyre i parë dhe Take That mbetet një nga grupet me suksesin më të madh në historinë e muzikës. Ishin vitet ’90 që sollën sukses për Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange dhe Howard Donald.

Por tani Take That vjen me “Odissey”, një album që ka bërë bashkë hitet dhe këngët e tyre më të sukseshme. Si një çantë me thesare, albumi tregon historinë e grupit, i cili pavarësisht largimit të Robbie Williams, vijoi të qëndrojë në krye të klasifikimeve.

27 këngë, të cilat përfshijnë 3 dekada, që prej 1992 kur djemtë ishin thjeshtë disa adoleshentë në kërkim të suksesit, deri sot, kur ata tashmë të rritur festojnë 30 vite të paharrueshme.

Tv Klan