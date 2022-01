Takimi i shumëpritur Kristi-Kleona, planet për të ardhmen dhe premtimi për…

21:37 03/01/2022

Kristi për këtë javë ka zgjedhur që të dalë në takim me Kloenën, zgjedhje e cila është komentuar gjatë. Që në fillim fronisti ka komentuar pëlqimin që Kleona ka shprehur për të dhe ai tha se mund të ishte dhe fals, por konkurrentja u shpreh se mund të jetë dashuri me shikim të parë.

Kjo situatë është shoqëruar me humor pasi Kristi e ka quajtur mashtruese dhe i kujtoi se dhe në takimin me Xhonin ka pasur intimitet dhe nuk është e sinqertë me djemtë.

Kleona: Unë për shembull jam shumë kurioze nëse ti do dalësh me një vajzë nga Love Story? Si e mendon jetën tënde pas Love Story, do rrish në Tiranë…

Kristi: Unë Tiranën e kam qejf ta kem si bazë të dytë, të kem dhe një jetë këtu.

Kleona: Një grua këtu një grua andej…

Kristi: Jo, jo.

Kleona: Ti e di që unë e kam shumë qejf…

Kristi: Unë dua të thuash që Xhonin nuk e shikoj fare.

Kleona: Kristin e shikoj me shumë dashuri.

Kristi: Domethënë, Xhonin nuk e qejf fare.

Kleona: Jo nuk e thash këtë, them që ty të kam shumë qejf.

Kristi troket gotën me Kleonën: Hajde, kam qejf të dehem sot.

Kleona: Ku do rrimë pastaj ne?

Kristi: Në hotel.

Kleona: Çfarë është gjëja që ti do të arrish në jetë?

Kristi: Dua që të kem një stabilitet, të kem një jetë publike., te respektohem për imazhin, për atë që flet.

Kleona: Ku do ta arrish këtu apo në Belgjikë.

Kristi: Nuk ka rëndësi se ku, do ta tentoj dhe në Belgjikë.

Pas kësaj bisede ata shkojnë në restorant, por një telefonatë që i ka ardhur Kleonës ka zgjuar kuriozitetin e Kristin se kush ishte telefonuesi. Edhe pse tentoi disa herë për të ‘vjedhur’ detaje por nuk ia arriti qëllimit.

Kristi: Shumë poshtër je.

Kleona: Të kam ngjarë ty.

Kristi: Nuk arrin dot tek niveli im.

Kleona: Po normal se ti je i paarritshëm, i pakapshëm, i pakrahasueshëm.

Pas bisedave mes ironi mes njëri-tjetrit, ata zgjedhin që të shijojnë ushqimin dhe premtojnë se mund të ketë një takim të radhës./tvklan.al