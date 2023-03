Takimi Kurti-Vuçiç, reagon Borrell: Sytë e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor janë në Ohër sot

10:38 18/03/2023

Josep Borrell ka reaguar në rrjetet sociale para takimit Kurti-Vuçiç që do të ndërmjetësojë ditën e sotme. Ai shprehet se sytë e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor janë në Ohër sot. Po ashtu, bën me dije se do të diskutohet aneksi i zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.

“Sytë e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor janë në Ohër sot. Pas diplomacisë intensive ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të diskutojmë me Aleksandër Vuçiç dhe Albin Kurtin aneksin e zbatimit, pjesë integrale e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve”, tha ai./tvklan.al

The eyes of the EU & the Western Balkans are on Ohrid today.



After intense shuttle diplomacy between Belgrade and Pristina, we will discuss with @predsednikrs and @albinkurti the implementation annex – an integral part of the Agreement on the path to normalisation of relations. pic.twitter.com/Z8xJB7I75j