Takimi me Lajçak dhe Escobar u shty me 30 minuta, Kurti ishte në stadium për ndeshjen e Kupës

21:16 05/06/2023

Zhvillohet këtë të hënë takimi mes kryeministrit Albin Kurti me të dërguarin të posaçëm të SHBA-së, Gabriel Escobar dhe të dërguarin e BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak. Por mediat në Kosovë shkruajnë se takimi që duhej të niste në orën 20:00 u shty për në orën 20:30.

Siç shkruan Klan Kosova, në këtë kohë, Kurti ka qenë i pranishëm në stadiumin “Fadil Vokrri”, për të ndjekur nga afër ndeshjen për Kupën e Kosovës.

“Pikërisht në kohën kur dhe ishte paraparë që ai t’i priste në takim emisarët ndërkombëtarë për dialogun, klankosova.tv, mëson se takimi është shtyrë paraprakisht për 30 minuta.

Ai madje pas përfundimit të ndeshjes, u pa të ndante edhe medalje për lojtarët e fushës, ndërsa shoqërohej edhe nga ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia”, shkruan Klan Kosova.

Ndeshja për Kupën e Kosovës u fitua 2 me 0 nga Prishtina që luante përballë Gjilanit. Pas sfidës, Kurti është takuar me Lajçak dhe Escobar, me të cilët do të flasë pas tensioneve në veri të Kosovës, ku qeverisë i është kërkuar që të organizojë zgjedhje të reja./tvklan.al