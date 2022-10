Takimi me Metën, Berisha: Për rezultatet, do t’ju informojmë nesër me konferencë shtypi

12:52 26/10/2022

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar sot një takim me kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta për zgjedhjet vendore 2023. Pas takimit, Meta tha se i propozoi Berishës emrin e kandidatit për kryetar të Këshillit Bashkiak të Tiranës.

Ndërsa Sali Berisha, në një deklaratë për mediat, deklaroi se rezultatet që u arritën në takimin me Ilir Metën do të bëhen të ditura të enjten përmes një konference për shtyp.

“Sot ne patëm një takim shumë të mirë me z.Meta dhe z.Petrit Vasili. Nesër në një konferencë shtypi të përbashkët do ju informojmë ju mbi rezultatet e këtij takimi. Tani gjithçka është dhe do jetë në funksion të betejës së madhe, të protestave, protestës së 12 Nëntorit, në mbështetje të plotë të lëvizjes sindikaliste të universiteteve, të bizneseve të vogla dhe përpjekjeve të tyre për të mbijetuar në kushtet më të vështira. Vendosa sot që të komunikoja datën e protestës dhe do të mblidhet së shpejti fronti për shpëtimin e Shqipërisë, do ketë takime të tjera me aleatët, me qytetarët, me grupe interesi, do ketë takime me gjithë shqiptarët që mbrojnë kauza të drejta për t’u bashkuar si kurrë më parë”, u shpreh kryedemokrati.

Sali Berisha njoftoi ndër të tjera se protesta kombëtare e opozitës do të zhvillohet të shtunën e 12 Nëntorit. /tvklan.al