Takimi me Vuçiç, opozita kërkon raportim të Kurtit

21:33 10/09/2023

“Jemi në një terr informativ sa i përket bisedimeve”

Opozita në Kosovë kërkon që kryeministri Albin Kurti të raportojë në Parlament mbi negociatat që do të zhvillojë në Bruksel më 14 Shtator me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç, si dhe për qëndrimin që do të mbajë sa i përket shtensionimit të situatës.

Rrezarta Krasniqi- deputete e LDK-së: Ne kemi humbur shumë, ne përveç që kemi humbur kohë kemi pasur edhe sanksione nga ana e Bashkimit Evropian. Unë shpresoj që shumë shpejt të ulen e të dakordohen për të mirën e vendit, por kryeministri e ka obligim që para takimit të vije dhe të tregojë në Kuvendin e Kosovës se çka do të diskutojë në atë takim. Për arsye se në takimin e Bratislavës, që ka qenë zëvendëskryeministri, ende nuk e dimë ne se çka ka ndodhur atje.

Pal Lekaj, deputet i AAK-së: Sa i përket raportimit të kryeministrit të Kosovës dhe qeverisë në përgjithësi mendoj që jemi në një terr informativ. Asnjë herë nuk ka ardhur paraprakisht të raportojë para deputetëve në Kuvendin e Kosovës dhe kështu që e ka marrë si pronësi Kosovën të vetën dhe kjo po shkakton shumë telashe. Patjetër që duhet që të raportojë paraprakisht për qëndrimin e vet në Bruksel, për hapat që do t’i ndërmarrë, për mospajtimet, për të gjitha ato që duhet të mbrohen, edhe shteti edhe sovraniteti, edhe ajo që ai çdo herë po thotë ne po e shtrijmë sovranitetin, ja që kemi të kundërtën.

Sakaq dy deputetët shprehen se janë skeptikë sa i përket arritjes së ndonjë rezultati konkret të takimit të 14 Shtatorit mes Kurtit dhe Vuçiç.

“Nga ky takim nuk pres diçka të re për arsye se të gjitha marrëveshjet që janë bërë në kohën e tij ende nuk janë zbatuar. Është marrëveshja për energjinë, është marrëveshja për të pagjeturit ku deri më tash keni parë që nuk ka ndodhur asgjë.”

“Unë nuk pres nga ky takim diçka pozitive, janë qëndrime të kundërta dhe Vuçiçi pretendon apo kërkon që të implementohet asociacioni me kompetenca ekzekutive. Ndërsa qeveria me të drejtë kërkon njohjen nga Serbia, paraprakisht para se të implementohet asociacioni. Kështu që me një fjalë kemi hyrë në një qorr sokak të dialogut dhe unë nuk shoh ndonjë zgjidhje”.

AAK ndan mendimin se Kurti nuk duhet të shkonte në takimin e Brukselit pa u hequr më parë kushtet e vendosura nga BE-ja.

Tv Klan