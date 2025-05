Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy në takimin e mbajtur në Vatikan me presidentin amerikan Donald Trump në ceremoninë e varrimit të Papa Françeskut diskutoi për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe sanksionet ndaj Rusisë.

Sipas Zelenskyt ai takim 15 minutësh ishte më i miri që kishin patur të dy ndonjëherë. Në komentet e publikuara nga administrata e tij presidenciale, thuhet gjithashtu se ai dhe presidenti i SHBA-së ranë dakord se një armëpushim 30-ditor midis Kievit dhe Moskës ishte hapi i parë i duhur drejt përfundimit të luftës në Ukrainë.

“Jam i bindur se pas takimit tonë në Vatikan, presidenti Trump filloi t’i shihte gjërat pak më ndryshe. Do ta shohim. Ky është vizioni i tij, zgjedhja e tij në çdo rast”, tha presidenti ukrainas. Ky i fundit konfirmoi se marrëveshja kritike për mineralet e nënshkruar nga të dy vendet ishte e dobishme dhe se do t’i lejonte Ukrainës të mbronte investimet e ardhshme amerikane, si dhe territorin dhe popullin e saj. Lidhur me elementin e sigurisë në marrëveshje, Zelenskiy theksoi rëndësinë e mbrojtjes ajrore më efektive, e cila ka mbetur një nga kërkesat kryesore të Kievit ndaj aleatëve të saj.

Rusia nisi një sulm masiv me dronë, në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, duke goditur disa blloqe apartamentesh, shkaktuar zjarre dhe plagosur të paktën 46 persona.

Edhe forcat ukrainase goditën një ndërtese në qytetin portual rus të Novorossiysk ne te cilin u shpall gjendje e jashtëzakonshme.

