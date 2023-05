Takimi pas 55 vitesh, tre motrat i puthin duart mamisë që i shpëtoi jetën nënës dhe vëllait të tyre

Shpërndaje







16:20 21/05/2023

Tre motrat, Ikja, Shqipja dhe Lumja rrëfyen në “Ka Një Mesazh Për Ty” se si rreth 55 vite më parë, mamia e fshatit Baldushk ku jetonin i shpëtoi jetën nënës së tyre shtatzënë. Ikja kujtoi se si nëna e saj u sëmur dhe pavarëisht përpjkjeve të mamisë, nevojitej një ekip mjekësh.

Ministri i Mbrojtjes i asaj kohe duhet t’u dërgonte një helikopter dhe gjatë telefonatës, mamia, Bakushja qëndronte pranë nënës së tyre ndërsa fshati ishte rreshtuar dhe kalonte fjalën në mënyrë që mjeku të dinte se çfarë nevojitej.

Fatmirësisht, Bakushja jeton ende dhe stafi i rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan e ka gjetur. Mamia e mban mend të gjithë historinë e rrëfyer nga Ikja, madje mban mend edhe emrin e nënës së tre motrave, e cila quhej Laje.

Ajo e ka kujtuar gjithnjë Bakushen si njeriun që i shpëtoi jetën asaj dhe të birit, madje historia njihet edhe nga brezat e rinj të familjes. Tre motrat kanë ardhur për ta falenderuar Bakushen dhe i puthin duart.

Ike: Bakushe, po si s’e ke humbur atë shikim të bukur? Si s’e ke humbur atë fytyrë të bukur? Si ke qenë si princeshë, me ato flokët e bardha, më ke ardhur këtu. Faleminderit Zotit dhe juve që nëna jonë shpëtoi dhe e gëzuan nipër e mbesa. Gjithmonë të zinte me fëimijët, me nipat më shumë, me mbesat.

Bakushe: Faleminderit për këtë surprizë që më keni bërë! Shumë faleminderit! Nuk e imagjinoja dot!/tvklan.al