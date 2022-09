Takimi Rama-Kurti, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës jep detaje

20:08 13/09/2022

“Mua më duhet të shkoj në një takim urgjent”.

Me këtë urgjencë kryeministri i Kosovës Albin Kurti u nis drejt Tiranës për të takuar homologun e tij, Edi Rama. Për më shumë se 2 orë, në vilën qeveritare në zonën e ish-Bllokut, Rama dhe Kurti diskutuan çështje të ndryshme dypalëshe.

Në një reagim për Klan News zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu sqaroi se “Në këtë takim dy kryeministrat kanë folur për çështjet e politikave publike e qeveritare dhe socio-ekonomike në Kosovë e Shqipëri, me theks të veçantë në sfidat energjetike dhe shkëmbimin që po bëjnë KEK me KESh”.

Mësohet se mes Ramës dhe Kurtit është diskutuar për portin e Durrësit, i cili do të integrohet edhe me hekurudhën Durrës-Prishtinë, dhe me Portin e Thatë në Prishtinë.

Në këtë takim ka marrë vëmendje edhe rezoluta e miratuar në Kuvend kundër raportit të Dick Marty-t, ku për këtë çështje kryeministri Edi Rama do t’i drejtohet Këshillit të Evropës me një fjalim më 12 tetor.

Kurti ka qenë i shoqëruar nga ministri i Infrastrukturës, Hekuran Murati. Në përfundim të takimit, dy homologët u panë shumë të afërt me njëri-tjetrin.

Ky takim mes dy kryeministrave shqiptarë vjen pas vendimit të fundit mes dy shteteve për të pasur një abetare të unifikuar.

