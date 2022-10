Taksa e jashtëzakonshme për prodhuesit e energjisë, Rama: Sipas direktivës së BE. Von der Leyen: Me të mbështetëm familjet dhe bizneset në nevojë

Shpërndaje







17:31 27/10/2022

Krah presidentes së Komisionit Europian, Kryeministri Edi Rama ripërsëriti vendosjen e një takse të jashtëzakonshme për 3 kompani të mëdha që prodhojnë energji. Rama tha se kjo do të bëhet në përputhje me direktivat e BE.

“BE nuk është në kushtet kur ka një shpellë me ar që ka ardhur dita tani ta hapë dhe të derdhë florinjtë mbi gjithë popujt, kjo është kjo lufte. Nuk e kemi zgjedhur ne, nuk e ndalojmë dot ne. Lufta është fakt dhe nuk është një luftë që nuk na takon, e s’ka lidhje me ne, jo vetëm që na lidh përmes krizës dhe inflacionit, por na lidh përmes përmbajtjes së saj…. Vladimir Putin nuk ka shkuar në Ukrainë thjeshtë për Ukrainën, ka shkuar për të gjunjëzuar gjithë perëndimin demokratik në anën e këtejshme të globit. Ky është basti dhe gjunjëzimi i Perëndimit në mendësinë e tij është pikërisht ndërpriti gazin, 2/3 e furnizimit janë ndërprerë, rriti çmimet, futi në stres, nxirri në rrugë dhe bëri që të refuzojnë atë që kanë arritur dhe të ndryshojnë mendje për gjithë mënyrën si jetojnë. Në këtë aspekt ne sigurisht nuk na mjaftojnë fare ato 80 mln, por ato janë një ndihmë shumë e rëndësishme dhe ne jemi falënderues Presidentes së Komisionit për këtë ndihmë. Ashtu sikundër ne do të vendosim taksën e jashtëzakonshme duke ndjekur direktivën europiane, duke parë çfarë kanë bërë disa vende, taksën për 3 prodhuesit e mëdhenj të energjisë në Shqipërisë. Edhe këtu do ju lutesha shumë që të ishit korrektë me publikun që e informoni dhe mos flisni për taksë për të gjithë HEC-et. Është taksë për 3 prodhuesit e mëdhenj të energjisë në Shqipëri të cilët nuk kanë bërë asgjë për ta shitur energjinë me shumëfish. Nuk kemi ndonjë gjë kundër tyre, por ata nuk mund të nxjerrin fitime marrmendëse sepse ju ra fati ndërkohë ne mos të kemi mundësi ata që janë më në nevojë sepse kështu na ra fati. Do vendosim taksën e jashtëzakonshme dhe me taksën e jashtëzakonshme do të mbështesim drejtpërdrejt ata që janë më në nevojë”, tha Rama.

Nga ana tjetër, Von der Leyen shtoi se BE ua ka dhënë një pjesë të fitimeve marramendëse nga këto kompani shteteve anëtare që të mbështesin familjet dhe bizneset në nevojë.

“Në fakt zoti Kryeministër po ju dëgjoja me kujdes për gjithçka që ju thatë. Sigurisht që në BE, Komisioni Europian e ka bërë të mundur që edhe për shtetet anëtare, të merren pikërisht me këto fitime kaq të larta të këtyre kompanive, pasi kanë të ardhura super madhore, të cilat nuk i kanë as imagjinuar. Kështu që ne kemi marrë një pjesë të këtyre fitimeve për t’u dhënë shteteve anëtare që të mbështesin familjet në nevojë dhe bizneset në nevojë”, u shpreh Von der Leyen./tvklan.al