Taksat e reja që hynë në fuqi këtë 1 Janar

20:30 01/01/2024

Taksohen të vetëpunësuarit dhe korporatat, përjashtime për bujqësinë

Prej këtij fillim viti kanë hyrë në fuqi një sërë ndryshimesh të parashikuara në paketën fiskale të propozuar nga qeveria. Një prej tyre është ndryshimi i ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” ku të vetëpunësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohem më si biznes i vogël me 0%, por fitimi do të taksohet nga 15% – 23%.

Qeveria ka parashikuar edhe një sërë lehtësirash për sektorë të veçantë të ekonomisë. Kështu është vendosur të hiqet TVSH-ja për importin e mëshqerrave të mbarsura dhe bletëve, me qëllim nxitjen e blegtorisë në vend, sektor që po njeh probleme vitet e fundit për shkak të rënies së numrit të krerëve bagëtive.

Gjithashtu është parashikuar që për të zbutur efektet e inflacionit për konsumatorët do të ketë një tavan prej 1.5% në rritjen 2-vjeçare të akcizave.

Në ligjin për ‘Procedurat Tatimore’, synohet ashpërsimi i gjobave për bizneset që nuk plotësojnë në kohë detyrimet për të paguar këstet e tatim fitimit korporativ dhe tatimit mbi të ardhurat personale, si dhe shkon në 500 mijë lekë gjoba për bizneset e mëdha që nuk lëshojnë faturë tatimore.

Gjithashtu, brenda vitit pritet të miratohet dhe të hyjë në fuqi projektligji për lojërat e fatit, organizatorët e së cilave do të tatohen në masën 25 % të të ardhurave bruto nga loja dhe 25% për kazinotë.

