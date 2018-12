Talebanët mesazh “Messit të vogël” të Afganistanit

Një vogëlush nga Afganistani, i cili u bë i famshëm në internet për adhurimin ndaj Lionel Messit, është detyruar të largohet për herë të dytë nga shtëpia e tij.

Murtaza Ahmadi 7 vjeç, u bë viral në vitin 2016 pasi u fotografua me një fanellë të futbollistit Messi të bërë nga një qese plastike. Më vonë ai u takua me futbollistin argjentinas në Katar.

Familja e vogëlushit tregon se ata kanë braktisur shtëpinë e tyre në Afganistan pasi kanë marrë kërcënime nga talebanët. Edhe më përpara, në vitin 2016 kërkonin strehim në Pakistan.

Murtaza Ahmadi ishte 5 vjeç kur u fotografua me një bluzë të bërë me qese plastike, me emrin e Lionel Messit në të. Pasi u zbulua se kush ishte, Messi i dërgoi vogëlushit një pako nëpërmjet UNICEF-it. /tvklan.al