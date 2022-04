Talenti Pedri “thyen” Sevijën

23:17 04/04/2022

Barcelona ‘makineri’ fituese nën drejtimin e Xavi, ngjitet e dyta

Ulja në stol e Xavi ka shndërruar në një makineri të vërtetë fituese skuadrën e Barcelonës. Katalanasit nuk humbasin prej 13 sfidash, duke u ngjitur si me ashensor në tabelën e renditjes. Barcelona mposhti minimalisht 1-0 Sevijën në një duel direkt për një vend në Champions League dhe marrë vendin e dytë në La Liga. Dominimi i katalanasve ishte i dukshëm në fushën e lojës, por rastet e shumta u konkretizuan vetëm në minutën e 72-të.



Talenti spanjoll, Pedri bëri gjithçka mirë në hyrje të zonës dhe me një goditje kirurgjikale tundi rrjetën. Një gol që ndezi motorrët e Sevijas në sulm, gjithsesi nuk arritën që të ndryshonin rrjedhën e lojës, duke pësuar kështu humbjen e tretë sezonale në kampionat. Me 9 sfida deri në fund, Barcelona numëron 12 pikë më pak se Reali i Madridit dhe ka kuotë të njëjtë pikësh me Atletico Madrid e Sevijan.

