“Tani do shk****mi”, prostituta i hapet klientit: Do martohem! Partneri e di që punoj, por…

21:30 01/03/2022

Emisioni “Stop” transmetoi këtë të martë një rast prostitucioni në Fier. Në një lokal në lagjen “11 Janari” në qendër të qytetit, të quajtur “Xixëllonja”, pronarja, Lushi organizon prostitucion.

Ajo mban rrotull vajza e gra, që i lidh me klientët, të cilët paguajnë nga 3-40 mijë lekë të vjetra për një raport seksual.

Një nga “vajzat e punësuara” tregon, sesi i ndihmon Lushi, duke i gjetur klientë e duke i mbuluar krahët. Madje ajo tregon se është në një lidhje serioze dhe do të martohet së shpejti. Megjithatë, vajza shprehet se partneri nuk e detyron që të ushtrojë prostitucion.

Qytetari: Hë, ma bëre kafen?

Lushi : E bëra biri. Ja!

Qytetari: Si je ti?

Lushi : Po mirë, aman!

Qytetari: Prostituta nga është, më?

Lushi : Hë.., në Greqi.

Qytetari: Ka ikur në Greqi Prostituta?

Lushi : Hë…

Qytetari: Ou…

Lushi : Eh, mirë, o mirë! Mbahen ato?!

Qytetari: Mbahet ajo?

Lushi : Doli behari.

Qytetari: Paske ngel vetëm më duket.

Lushi : Ke telefon ti? Ke ofertë?

Qytetari: Kam.

Lushi : E bjer, të marr nji njeriun tim edhe ta prishësh ti.

Qytetari: Ou…

Lushi : Eh… Ma merr ti edhe ma fshi numrin, se nuk duan ato!

Qytetari: Po më, po!

Lushi : 069xxxxxx!

Qytetari: Sa lekë do kjo?

Lushi : O po bjeri, se është njeriu im, ore!

Qytetari: Hë, hë..!

Lushi : Nuk është për atë punë. (Flet në telefon) Alo, alo! Në shpi je? (nuk kuptohet) Eh mirë ti e di, të vi pastaj? Epo mos u vono! Hajt! Fshije çikë!

Qytetari: Ta fshij unë tani!

Lushi : Aman, se nuk dua! Ashtu de, rrofsh!

Qytetari: Do vijë?

Lushi : Kjo tjetra vjen në një e gjysëm-dy.

Qytetari: Të vij në dy unë?

Lushi : Hajde!

Prostituta: Nuk të njofim!

Lushi : Kupton?

Prostituta: Fare më.., çë?! Po!

Qytetari: Më thuaj, sa e ke pazarin edhe..?

Prostituta: Pazarin? Shih tani, se të vjen edhe rëndë kshu, të flasësh, se…

Qytetari: Fol më lisho, si çdo njeri! Sa, sa?

Prostituta: Po mirë, se kam frikë kshu, se andej matanë flisni të tjera fjalë ju! Po mirë, sa do të rrish ti për shembull?

Qytetari: Po gjys ore- nji orë, varet siç e, si e ke ti terezinë…

Prostituta: Gjys ore 30-të! Do prishesh nji herë! Nëse do më shumë, do paguash pak më shumë!

Qytetari: Po edhe hotelin e paguaj unë, apo e paguan ti?

Prostituta: Ti, ti! Ku kam lekë unë të paguaj hotel?!

Qytetari: Sa është hoteli?

Prostituta: 10 mijë lekë!

Qytetari: Mirë, do ikim pastaj? Pije atë!

Prostituta: Po sa lekë do japësh ti?

Qytetari: Hë! I do lekët ktu ti?

Prostituta: Sa lekë do japësh?

Qytetari: 30 mijë lekë më!

Prostituta: 30-të!

Qytetari: A më the 30-të?

Prostituta: Po!

Qytetari: Ka ndonji ktu afër, ku ka?

Prostituta: Epo do më shikosh mua ti, që do iki?

Qytetari: E më, do ikësh çikë 5 metra para, e do vij nga pas.

Prostituta: Po edhe më shiko mua!

Qytetari: Edhe lekët t’i jap në hotel atje!

Prostituta: Shshshsh.., se është një çun aty. E di si jemi bërë ne, që kemi frikë nga hija jonë?

Qytetari: Mirë më tani, ça të bëj unë? O Lush, hajd mbaj lekët! Sa bëjnë ato?

Lushi: 10 mijë lekë!

Qytetari: Na mbaj këto 10 mijë lekë ktu! Jemi në rregull! Shumë faleminderit! Shifemi herës tjetër! Paçim!

Qytetari: Një dhomë!

Hoteli: Po!

Qytetari: 10 mijë lekë bën?

Hoteli: Po!

Qytetari: Faleminderit! Ka kondicioner këtu?

Prostituta: Jo!

Qytetari: S’ka asnjëra kondicioner ktu?

Prostituta: Ka kështu, ngrohëse. Më jep lekët ti mua!

Qytetari: Po, lekët t’i jap unë, s’është problem. 30-të thamë, hë?

Prostituta: Ti e di!

Qytetari: Po më, aq thamë tani.

Prostituta: Ti e di, them!

Qytetari: Do 20-të?

Prostituta: Jo, jo!

Qytetari: Hë!

Prostituta: M’i jep, m’i jep!

(Paguhen 30 mijë lekë)

Qytetari: Shikoji, i ke 30-të aty, në rregull!

Prostituta: Rrofsh! Më gëzove ditën!

Qytetari: Po tani ça do bëjmë?

Prostituta: Tani do shk****mi, ça do bëjmë?!

Qytetari: Do shk****mi ! Po normal më!

Prostituta: Ça do ti të bësh? S’po më pëlqen shumë ky ambienti, prandaj.

Qytetari: Paske çikë bark.

Prostituta: Le të kem, vari leshtë! Ja!

Qytetari: Epo uli, t’i shikoj çikë!

Prostituta: Ja! Kjo Lushi është shumë.., shiko, pavarësisht, se ça mund të mendojnë njerëzit, që jo shfrytëzon, budallëqe, vari leshtë.., për mendimin tim nuk është ajo gjë. Kjo, për mendimin tim, është ndihmë për një gocë, që do ta bëjë atë punë, se është ndryshe, kur unë nuk dua dhe ajo më detyron dhe ndryshe, kur unë e kam zgjedhur vetë.

Qytetari: Thjesht po ndihmon.

Prostituta: Po ndihmon situatën.Fiks!

Qytetari: Ti ***e kishe emrin?

Prostituta: ***!

Qytetari: ***. Ti jeton me prindërit, apo me këtë çunin?

Prostituta: Me këtë çunin. Të jetoja me prindërit, isha mirë.

Qytetari: Po pse?

Prostituta: Po prindi, prind, s’të bie në qafë për asgjë.

Qytetari: Pse ky ça do t..?

Prostituta: Ehh…

Qytetari: S’të lë të dalësh?

Prostituta: E di shumë mirë ti. Po u lidhe, mbarove.

Qytetari: Eh mirë, po e ke serioze, apo kështu?

Prostituta: Shumë serioze, do martohemi. Shiko! Unë nuk e perceptoj dot, sesi një mashkull, kur e di për shembull, që goca ka punuar edhe punon akoma, si do ta marri?!

Qytetari: Hë, e di ai, që punon?

Prostituta: Po e di re, po jo, që më detyron në punë.

Qytetari: Po normale!

Prostituta: Bëj ça të duash thotë, se unë s’të ndaloj dot thotë ai, se unë s’do të vras ty!/tvklan.al