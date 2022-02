Tanket ruse hyjnë në lindje të Ukrainës, festojnë banorët e Donjeckut. Qytetarët e Kievit: Tradhtarë!

Shpërndaje







12:23 22/02/2022

Tanket dhe makineritë e rënda ushtarake nga Rusia kapërcyen gjatë natës kufirin drejt lindjes së Ukrainës, pak minuta pasi shefi i Kremlinit njohu mbrëmjen e së Hënës, pavarësinë e rajoneve separatiste të Luhanskut e Donjeckut.

Dëshmitarët që xhiruan këto pamje thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se makineritë ushtarake ruse u panë të lëviznin në rrugët drejt Donjeckut. Por ato lëviznin pa simbole shtetërore.

Siç tha vetë Vladimir Putin, pasi nënshkroi edhe traktatin e miqësisë me dy republikat e vetëshpallura në lindje të Ukrainës, Rusia do të dërgojë atje trupa me mision paqeruajtës. Vendimi u prit me festime në Donjeckun ku banojnë rreth 900 mijë banorë. Pamjet tregojnë dhjetëra qytetarët që dolën nëpër sheshe për të festuar me fishekzjarre e flamuj të Rusisë.

Në Kiev, qytetarët e quajnë të pakuptimtë vendimin e Putinit.

“Kjo nuk duhej të ndodhte. Ky është vendi ynë, jo i tyre. Shumica e qytetarëve mendojnë që i gjithë territori është i Ukrainës”.

“Ata tradhtuan vendin tonë. Por nuk mendoj se edhe Kievi do të sulmohet. Kemi ushtri dhe mbrojtje të fortë”.

Lëvizja e Moskës erdhi pas rikthimit të luftimeve të ditëve të fundit në mes separatistëve pro-rusë dhe ushtrisë ukrainase. Kievi akuzon separatistët për shkelje të marrëveshjes së Miskut, që qetësoi për pak vite tensionet e shpërthyera në 2014-ën pas aneksimit të Krimesë nga Rusia.

Tv Klan