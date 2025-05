Hollywood nën shënjestrën e administratës Trump. Presidenti amerikan paralajmëron goditje ndaj filmave të prodhuar në vende të huaja me tarifa 100%. Kjo masë e re edhe ndaj prodhimeve artistike përshkallëzon edhe më shumë mosmarrëveshjet tregtare me vende anembanë botës.

Trump tha se po autorizonte Departamentin e Tregtisë dhe Përfaqësuesin e Tregtisë të SHBA-së për të filluar procesin e vendosjes së tarifës, sepse industria e filmit në Amerikë po vdes shumë shpejtë. Ai fajësoi një “përpjekje të bashkërenduar” nga vendet e tjera që ofrojnë stimuj për të tërhequr krijues filmash dhe studiot kinematografike, të cilat i përshkroi si një “kërcënim për Sigurinë Kombëtare”.

“Përveç çdo gjëje tjetër, është mesazh dhe propagandë!” Ne duam përsëri filma të bëra në Amerikë!”, tha Trump në platformën e tij Truth Social. Sekretari i Tregtisë i SHBA-së, Howard Lutnick, ka bërë të ditur se është duke punuar për këtë qëllim të vendosur nga Presidenti.

Por detajet e këtij vendimi janë ende të paqarta. Deklarata e Trump nuk tha nëse tarifa do të zbatohej për kompanitë amerikane të prodhimit që prodhojnë filma jashtë vendit. Disa filma të mëdhenj të kohëve të fundit të prodhuar nga studiot amerikane janë xhiruar jashtë Amerikës, duke përfshirë Deadpool & Wolverine, Wicked dhe Gladiator II.

Eshte gjithashtu e paqartë nëse tarifat do të zbatoheshin për filmat nga shërbimet e transmetimit, si Netflix, si dhe për ato që shfaqen në kinema.

Ndërkaq Trump u shpreh se SHBA-të po takohen me shumë vende për marrëveshje tregtare, dhe se përparësia e tij kryesore me Kinën ishte sigurimi i një marrëveshjeje të drejtë tregtare. Presidenti amerikan u tha gazetarëve në bordin e Air Force One se nuk kishte plane të fliste me Presidentin Kinez Xi Jinping këtë javë, por zyrtarët amerikanë po flisnin me zyrtarë kinezë. Trump përsëriti pretendimin e tij se Kina e ka mashtruar Amerikën për shumë vite dhe se lëvizja e ish-Presidentit Richard Nixon për të vendosur marrëdhënie me Kinën ishte “gjëja më e keqe” që ai kishte bërë ndonjëherë.

Zyrtarët e lartë të Trump janë angazhuar në një sërë takimesh me partnerët tregtarë që kur presidenti më 2 Prill vendosi një tarifë prej 10% për shumicën e vendeve, së bashku me tarifa më të larta për shumë partnerë tregtarë, të cilat më pas u pezulluan për 90 ditë. Ai gjithashtu ka vendosur tarifa prej 25% për automjetet, çelikun dhe aluminin, tarifa prej 25% për Kanadanë dhe Meksikën dhe tarifa prej 145% për Kinën.

Klan News