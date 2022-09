Tatim për të ardhurat shtesë për prodhuesit e energjisë

18:00 14/09/2022

Von Der Leyen: Kriza u 5-fishoi të ardhurat, tatimi i logjikshëm

Bashkimi Europian nuk i vendos tavan çmimi gazit rus, por të përfitimeve të tepërta që kanë nga kriza prodhuesit europianë të energjisë.

Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen shpalosi para Parlamentit Europian planin që synon reduktimin e çmimeve marramendëse të energjisë, si pasojë e sulmit rus në Ukrainë.

“Propozojmë vendosjen e një kufiri për të ardhurat e kompanive që prodhojnë elektricitet me kosto të ulët. Këto kompani po përfitojnë të ardhura të larta që nuk i kanë parë as në ëndërr“.

Von der Leyen tha se të ardhurat e firmave të naftës, gazit dhe qymyrit janë 5-fishuar si pasojë e rritjes së çmimeve nga kriza, ndaj sipas saj është normale që të ardhurat shtesë të tatohen.

Kryekomisionerja e konsideroi tatimin e ri “kontribut solidariteti” që do të përdoret edhe për të ndihmuar familjet në vendet e Bashkimit Europian të përballojnë rritjen e çmimit të energjisë.

Së bashku me masat drastike e kursimit të energjisë që kanë marrë vendet anëtare, komisioni parashikon reduktimin e konsumit të energjisë elektrike me 10% dhe atë të gazit me 15%.

