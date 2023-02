Tatimet denoncojnë “inspektorin” e rremë

20:02 19/02/2023

U vendoste gjoba bizneseve në Tiranë

Me një dosje në dorë dhe i veshur si zyrtar shteti, ky person u prezantohet bizneseve të ndryshme në Tiranë si inspektor tatimesh.

Është vetë e Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve që ka publikuar pamjet pas dyshimeve se ai ka mashtruar disa biznese duke u marrë atyre para “për ti shpëtuar nga gjoba”. Pamjet janë marrë nga kamerat e një biznesi dhe Tatimet kërkojnë ndihmën e publikut për ta denoncuar nëse përballen me të duke bërë apel edhe për identifikimin e tij.

Tatimet bëjnë me dije se kanë rënë viktima të mashtrimit disa biznese nga të tillë individë dhe për këtë arsye janë marrë të gjitha masat duke e referuar rastin e paraqitur në video, në Prokurorinë e Tiranës. Pas marrjes së pamjeve filmike, organi i akuzës pritet të kryejë verifikimin dhe mund të firmosë urdhër-arrest për personin në fjalë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka kërkuar nga të gjithë tatimpaguesit që të japin kontributin e tyre për të denoncuar rastet abuzive me qëllim mbrojtjen e të drejtave të tyre. Administrata Tatimore thekson se punonjësit e Tatimeve paraqiten në subjekte me dokument identifikues, urdhri i punës i firmosur nga drejtuesi i Drejtorisë përkatëse dhe uniformat dalluese me mbishkrimin ‘Administrata Tatimore’.

