Në tre muajt e parë të vitit 2025, të ardhurat nga tatimi mbi pagat kanë shënuar një rritje të ndjeshme, duke reflektuar ndikimin e reformës së pagave dhe përpjekjeve për formalizimin e tregut të punës.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ky zë arkëtoi rreth 20.7 miliardë lekë, dhe me tejkalim të planit me rreth 18.5%.

Ekspertët e tregut të punës e lidhin këtë situatë me shtrirjen jo më sezonale të punësimit në sektorin e turizmit.

“Ekonomia tashmë ka marrë drejtim nga turizmi, kemi shtim të kurseve profesionale të cilat po nxjerrin në treg më tepër staf në sektorin e shërbimeve dhe fakti që kemi turizëm gjatë gjithë vitit dhe kërkesë të lartë për punonjës reflektohet në shifra”, tha Erka Caro, eksperte e tregut të punës.

Përveç reformës së rritjes së pagave në administratën publike dhe reformës anti-informalitet, këtë vit numri i të punësuarve u dyfishua në raport me një vit më parë.

“Është bërë punë e mirë me rishikimin e pagave dhe numri i të dekurajuarve ka rënë pasi emigrimi në vendet e rajonit për të njëjtën punë po bëhet më pak e leverdisshme për të rinjtë. Nga ana tjetër duhet parë dhe raporti i nevojave në treg me të diplomuarit në universitet pasi vendi ka nevojë për punonjës edhe në sektorë të lidhur me teknologjinë”, tha Caro.

Me rritje 11.9% ka qenë edhe të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat u realizuan në 43.9 miliardë Lekë, apo afro 4.7 miliardë Lekë më të larta se Marsi 2024.

