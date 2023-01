Taulant Balla: Opozita bllokoi foltoren për të hequr vëmendjen nga loja me paratë ruse

12:50 26/01/2023

Balla: Situata në Kuvend lidhet me një zhvillim tjetër, atë të thirrjes në SPAK të djalit të ish-kryeministrit Sali Berisha

Kryetari i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla ka folur jashtë Kuvendit duke thënë se vendimi për përjashtimin e kreut të PD-së nga seanca ishte i duhuri.

Balla u shpreh se kërkesat e firmosura nga Berisha nuk do të diskutohen dhe se gjithë situata ishte për të larguar vëmendjen nga paratë ruse. Ai theksoi se sot interesi i shqiptarëve qëndron te hetimi i “21 Janarit”.

Balla: Së pari që jemi të gjithë dakord që situata sot në sallën e Kuvendit lidhet me një zhvillim tjetër atë të thirrjes në SPAK të djalit të ish-kryeministrit Sali Berisha. Kjo lidhet me situatën e bllokimit të Kuvendit dhe mendoj që kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla ka marrë vendimin e duhur. Jemi gjetur para shkeljeve të rënda të rregullores nga deputeti Berisha dhe deputetë të tjerë dhe do duhet që Sekretariati për Rregulloren dhe Procedurat për përjashtimin e të gjithë deputetëve që pengojnë zhvillimin normal të seancës. Çdo deputet ka të drejtë fjale apo kërkese por seanca e sotme ishte tepër e rëndësishme ku do të miratohej akti normativ prej të cilit qeveria dha “Pakon e Madhe” mbështetëse dhe mos të harrojmë që pensionistët kanë marrë mbështetje dhe një numër i konsiderueshëm familjesh në nevojë.

Seanca bllokohet sepse ata nuk duan të votojnë. Duan të heqin vëmendjen nga provat e reja të “21 Janarit”. E para ka një kërkesë, ka procedurë. Merreni rregulloren e Kuvendit nëse një nga ju gjen kërkesën të bazuar në rregullore, jam i gatshëm të kërkoj ndjesë. Ka një përpjekje për uzurpim me forcë. Kërkesa i lihet kohë 3 ditë të shqyrtohet në Konferencën e Kryetarëve. Një kurth për të hequr vëmendjen nga loja me paratë ruse dhe provat e reja të 21 Janarit ta harrojë Berisha. Jam krenar që kemi këtë qëndrim konseguent se si një katran me bojë vazhdon të bëjë pis foltoren e Kuvendit dhe po ju them që ky është një skenar që e keni parë.

Edhe me 16 Janar i njëjti skenar ndodhi. Ne nuk e marrim me zor ta nxjerrim përjashta por në zhvillim normal të respektohet. Ta harrojë zoti Berisha apo Bardhi që mund të pengojnë Punimet

Sa herë i preken interesat familjare, sot djali i tij është paraqitur në SPAK për Gërdecin dhe gjithë kjo dhunë është derivate, e lidhur. Nuk ka asnjë përgjegjësi politike sa kohë kryeministri i Shqipërisë pret një zyrtar të rëndësishëm të një qeverie. Më e rëndësishmja është se asnjë ministër apo kryeministri nuk është pjesë e kësaj dosje sepse ai ka takuar dhe autoritete të qeverisë gjermane, austriake dhe ajo që bën përshtypje nuk ndodh kjo po kjo është një përpjekje për të hequr vëmendjen.

Këtë javë e gjithë vëmendja do të jetë te kallëzimi në SPAK për provën e re të 21 Janarit, unë mendoj që 4 vrasje shtetërore ku përfshihet drejtpërsëdrejti ish-kryeministri është një çështje që duhet të marrë vëmendjen më të madhe. Kjo çështje s’ka të bëjë me autoritetet shqiptare, çështja ka shkuar në gjykatë. Madje personi ka marrë lirinë e përkohshme. Interesi sot i publikut shqiptar është pikësëpari është hetimi i 21 Janari dhe interesi i dytë është kur PD përmendet me emër për financimet ruse. Për mua detyra më e rëndësishme është që sa herë të dal para jush të flas dhe t’i kërkoj Prokurorisë hetimin e 21 Janarit./tvklan.al