Taulant Seferi i shënon Shaktarit

23:40 04/06/2023

Taulant Seferi e mbyll me gol sezonin në Ukrainë dhe ndihmon Vorsklën për të kapur një vend në Kupat e Europës. Thirrja në kombëtaren shqiptare ka dhënë një tjetër shtysë për sulmuesin 26-vjeçar, i cili gjeti rrjetën e kampionëve të Shakhtar Donetsk në fitoren 2-1 të ekipit të tij.

Seferi u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë. Goli i 13-të për të në sezonin e parë të tij në Ukrainë, për të qenë lojtari i tretë më rezultativ i kampionatit.

Sulmuesi shqiptar ka kontribuar për skuadrën e tij për t’u kualifikuar në raundet eliminatore të Conference League, teksa ka shënuar 13 prej 38 golave në total.

Një formë e jashtëzakonshme e tij, me Seferin që vjen i motivuar për të dhënë maksimumin edhe me fanellën e kombëtares shqiptare. Sulmuesi kuqezi do luftojë për të qenë nga minuta e parë në fushë në kualifikueset e Euro 2024 ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe.

Klan News