Tchouameni: Mbappe tentoi të më merrte te PSG

20:59 14/06/2022

Mesfushori i Francës do të jetë pjesë e “Los Blancos” për gjashtë vitet e ardhshme

Aurelien Tchouameni u prezantua zyrtarisht te Real Madridi, pasi kaloi vizitat mjekësore.

Mesfushori francez do të jetë pjesë e “Los Blancos” për gjashtë vitet e ardhshme, ndërsa Monako do të përfitojë në total 100 milionë Euro nga ky transferim. Futbollisti do të mbajë numrin 18, ndërsa në konferencën për shtyp tha se Reali ishte zgjedhja e tij e parë, edhe pse kishte oferta nga të tjera klube.

“Kylian vendosi të rrinte te PSG dhe e dinte se unë do ikja nga Monako. Ai më kërkoi të shkoja në Paris. Por i thashë se doja Realin, zgjidhja ime gjithnjë ka qenë Reali. E kuptoi vendimin tim, është i lumtur për mua. Jam i lumtur që gjendem këtu, që po nis një kapitull të ri me klubin më të mirë në botë. Dua të lë shenjë në futboll dhe jam në ekipin më të mirë për ta arritur. Do të punojmë që të fitojmë më shumë tituj për Real Madridin”.

Për 22-vjeçarin, interes kishte edhe Liverpuli dhe Manchester United. Tchouameni ishte një nga lojtarët kryesorë të Monakos, që e mbylli sezonin në vend të tretë në Ligue 1, me 45 paraqitje në kampionat dhe 11 në Europë. Me Francën, mesfushori ka zhvilluar 11 takime, që nga debutimi vitin e shkuar.

