Të armatosur brenda BMW-së, policia arreston shoferin dhe pasagjerin

14:20 30/12/2021

Forca e Posaçme “Shqiponja” të Policisë së Lezhës kanë arrestuar dy persona pasi informacioneve të marra në rrugë operative, se një person i armatosur po udhëtonte me një makinë tip BMW.

Automjeti u ndalua për kontroll në vendin e quajtur “Lalm i Ri”. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip “BMW”, me drejtues shtetasin B. D. dhe pasagjer shtetasin F. N., është gjetur një armë zjarri pistoletë me krehër me fishekë dhe një shkop bejsbolli, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.

Në përfundim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Lezhë u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve B. D.,18 vjeç dhe F. N., 24 vjeç, banues në Zejmen Lezhë, për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve dhe e municionit” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”. /tvklan.al