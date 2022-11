Të burgosurit shqiptarë në Greqi do pajisen me pasaportë

15:48 14/11/2022

Projekti aplikohet për herë të parë mes ministrive të Jashtme

Të burgosurit shqiptarë në burgjet greke, do të pajisen për herë të parë me pasaportë dhe kartë identiteti. Lajmi u konfirmua për Tv Klan nga Ambasadorja shqiptare në Athinë, Luela Hajdaraga.

Në fund të fazës së parë të këtij projekti, do të jetë Ambasada Shqiptare në Athinë e cila do të dalë me të dhëna përfundimtare për këtë projekt, i cili është arritur përmes Ministrisë së Jashtme Shqiptare dhe asaj greke.

Pas fazës së parë, ky projekt pritet të shtrihet në të gjitha institucionet e dënimit në shtetin grek, duke u dhënë mundësi të gjithë shtetasve shqiptarë të dënuar dhe që u ka mbaruar afati i letërnjoftimeve të kryejnë rinovimin e tyre.

Zgjidhja e problemit të pajisjeve me kartë identiteti dhe pasaportë biometrike do u shërbejë atyre edhe për çështjet gjyqësore. Sipas të dhënave zyrtare janë rreth 1 mijë shqiptarë që vuajnë dënimet në burgjet greke.

Tv Klan