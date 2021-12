Të dhënat mbi pagat, Rama shtron pyetjen: Lista doli para disa muajsh në TikTok, pse përdoret tani?

Shpërndaje







13:39 23/12/2021

Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të enjte një konferencë për shtyp pas publikimit të databazës me të dhënat mbi pagat e qytetarëve të Shqipërisë. I shoqëruar edhe krah drejtueses së AKSHI-t, kreu i qeverisë sqaroi se nuk ka penetrim apo infiltrim në sistemin tërësor të shërbimeve qeveritare.

Ai u shpreh se personat që kanë nxjerrë listën nuk kanë dashur të ekspozohen dhe për këtë arsye kanë përdorur aplikacionin WhatsApp. Po ashtu, Rama theksoi se kjo listë ka dalë para disa muajsh në një video TikTok, por shtroi pyetjen se pse nuk është përdorur atëherë. Po ashtu kreu i qeverisë pyeti se “pse zëdhënës të gratave non gratave që kërkojnë grata dhe vinci paralajmërojnë të tjera”.

“Ata të cilët janë shmangur nga mosekspozimi i të dhënave në media dhe kanë përdorur WhatsApp. Mbase e kanë pasur parasysh këtë gjë. Edhe ky është një fakt interesant, nuk u shmangën herën e parë, janë shmangur këtë herë. Nuk aludoj që janë të njëjtët, por ka shumë gjëra të ngjashme. Ka edhe elementë të tjera. E keni parë më duket që kjo bazë ka dalë në një TikTok para shumë muajsh. Nuk është përdorur. Është përdorur tani. Ça është kjo? Pse përdoret tani dhe pse zëdhënës të gratave non gratave që kërkojnë grata dhe vinçi paralajmërojnë të tjera? Si? kjo është dorë qartësisht në kërkim të konfuzionit dhe destabilizimit në sensin e pasigurisë publike.

Unë dua ta përsëris që nuk ka asnjë mundësi tjetër perveçse ne të vazhdojmë revolucionin dixhital. Mbase këtë gjë e ka nxitur edhe fakti që ne për disa javë me radhë kemi marrë një tur sensibilizimi me qytetarët për t’i informuar se shumë shpejt do të mbyllen sportelet. Ne do ta bëjmë këtë se do t’i japim fund radhëve, stresit, ryshfetit me zyrat e shtetit dhe nuk do të na pengojnë këta që hedhin gurët e fshehin dorën. Hedhin gurin, fshehin dorën, nxjerrin fytyrat. Nuk bëj asnjë asocim me askënd, por them që ky është një rast domethënës dhe kuptimplotë se deri ku mund të shkojnë forca të caktuara kundër qytetarëve për qëllimet e tyre dhe deri ku mund t’i shqetësojnë”, tha Rama.

Kreu i qeverisë u shpreh se është shumë e qartë se qëllimi është që të të krijohet konfuzion dhe armiqësi mes njerëzve. “Është një mundësi për t’u treguar njerëzve se deri ku mund të shkojnë bravaxhinjtë, çelsaxhinjtë dhe ahengxhinjtë”, u shpreh Rama.

“Që është për të krijuar konfuzion dhe armiqësi mes njerëzve dhe mes nesh kjo është shumë e qartë, por t’ua bësh këtë njerëzve për të nxjerrë bravën nga çelësi apo për të futur çelësin në bravë, apo se je bërë xheloz që ke mbetur jashtë bravës dhe çelësit edhe hedh gurin tënd që mos të merret me bravën apo çelësin, apo për çfarë arsye tjetër është një mundësi për t’u treguar njerëzve se deri ku mund të shkojnë bravaxhinjtë, çelsaxhinjtë dhe ahengxhinjtë në pikëpamjen politike flas. Nga pikëpamja konkrete është një çështje e sistemit. Ajo që na duhet është që e para të sqarojmë opinionin që nuk bëhet fjalë për penetrim apo infiltrim në sistemin tërësor të shërbimeve qeveritare. Nuk është një sistem shërbimi, por pune”, tha Rama./tvklan.al