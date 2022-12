“Të dua e vogla ime”, Melisa shpërthen në lot nga mesazhi prekës i nënës

23:01 26/12/2022

Melisa është një nga njerëzit më interesantë dhe më të komentuar në spektaklin e vallëzimit “Dance Albania” në Tv Klan dhe pa dyshim nga konkurrentet më të forta, pasi ajo arriti të ishte një nga tre finalistet e spektaklit të vallëzimit. E teksa duket se gjithnjë e më shumë po fiton famë e suksese, ajo asnjëherë nuk harron të përmend familjarët e saj të dashur e sidomos nënën, e cila sipas saj është “pak e sertë”, por ka qenë gjithnjë një grua e hekurt dhe e ka ndihmuar shumë në çdo hap.

Mamaja e Melisës në këtë natë të veçantë për vajzën e saj vendosi ta lërë mënjanë, atë gruan “e sertë” dhe realizoi surprizën më të bukur për të, e cila i emocionoi të gjithë. Ajo doli në një videomesazh ku i shpreh dgjithë dashurinë që mund ta mbajë veç zemra e një nëne dhe e falenderon Melisën që është bërë shtyllë për familjen e tyre.

“Melisa ime zemra ime, ja ku jemi në skenën e ëndrrës tënde të fëmijërisë. Dhe unë këtu jam spektatorja jote më e zjarrtë, por jo vetëm unë, e gjithë familja babi vëllai motra, pavarëissht se fizikisht kanë qenë larg, por me mendje dhe zemër , kanë qenë afër teje. Jam e lumtur që të gjtiha sakrificat që ke bërë po të shpërblehen dalëngadalë. Sot të shikoj në skenën më të rënsdësishme ku je ngjitur ndonjëherë, të shikoj të shkëlqesh si yll. Si ai që shikoje nga dritarja kur ishe e vogël. Unë të detyrohem shumë si nënë. Më ke shndërruar nga mësuese në nxënëse. Më ke kritikuar gjithmonë se jam shumë e sertë, por me butësinë tënde me mënyrën tënde më ke treguar se dashuria kjo ndjenjë e fuqishme duhet të shprehet me fjalë. E kam pasur të vështirë të të them me fjalë se sa e çmuar je për mua, por sot po e bëj publikisht. Të dua shumë e vogla ime. Nuk është e lehtë për mua që vajza ime e vogël është kthyer në shtyllën e familjes, ti ke qenë mbështetësja jonë më e madhe, prandaj unë vetëm, të falenderoj. Të tjerat ja lë Zotit! Ti me talentin tënd dhe me punë mund të arrish gjithçka. Të dua shumë Isa!”, tha nëna e Melisës, Prena në vidiomesazhin, i cili bëri të lotojnë jo vetëm Melisë por edhe anëtarët e jurisë./tvklan.al