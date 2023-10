“Të dua o dreq”, deklarata e papritur e Xhesikës për Denisin

20:27 19/10/2023

Xhesika dhe Denisi vazhdojnë debatin në dhomën e gjumit. Në episodin që po transmetohet sot në orën 18:20 në televizionin Klan, ata shihen shumë të tensionuar dhe duket se biseda nuk ka përfunduar mirë.

Debati përshkallëzohet më shumë me akuza dhe paralajmërime nga të dyja palët. Xhelozia duket se i ka përfshirë të dy dhe Xhesika në një moment i shprehet ”të dua o dreq”.

Pjesë nga biseda:

Xhesika: Këto që bën ti Denis bashkë me Xhesjanën nën jorgan janë pisllëqe. Në momentin që ti shikon diçka të tillë te një person dhe thua hajde se po e përtyp, çfarë interesi ke ti për këtë person more? Apo hajde se jam për lojë me këtë (Xhesikën) le të zgjasin sa të zgjasin.

Denisi: Sepse ti ikën nga biseda i thua ato që do të thuash dhe je në rregull.

Xhesika: Kur unë të shprehem që unë të dua, kur unë them që kam pëlqim vetëm për ty. Të dua vetëm për ty o dreq, vetëm ty. Çfarë zhgënjimi je.

Shikoni videon e plotë për të parë diskutimin e plotë të Xhesikës dhe Denisin./ Love Island Albania