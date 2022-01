“Të dy ishin gati për gjakderdhje”, Rama: Pse policia nuk ndërhyri që në fillim të protestës

Shpërndaje







12:51 09/01/2022

Kryeministri Edi Rama ka përgëzuar punën e policisë për mbarëvajtjen e protestës tek selia e PD.

Në një komunikim me qytetarët, Rama tha se policia ka ndërhyrë në kohën e duhur dhe shpjegoi se ndërhyrja nuk ishte që në fillim pasi askush nuk e kishte kërkuar ndihmën.

“E para dje policia ka mbajtur të njëjtin standard dhe në sulmet që i janë bërë godinës së Kryeministrisë. Për sa kohë protestuesit janë marrë me muret dhe me dyert policia nuk ka ndërhyrë, por nga ana tjetër policia nuk ka ndërhyrë edhe për një arsye tjetër. Sepse njësoj si pala jashtë dhe pala brenda papërgjegjshmërisht ishin të gatshme për gjakderdhje ku përdorën njerëz si viktima. Kjo është e vërteta.

Se nëse nuk do të ishte kjo e vërteta gjëja më normale në botë që do të ishte që ata që e kanë vulën dhe selinë e PD, do të kërkonin mbështetjen e policisë që në momentin e parë. Kemi një lajmërim për një miting në oborr, kemi arsyet se mund të degradojë në sulm ndaj godinës, ndaj hajde na mbroni.

Por thonë jo nuk e marrim policinë se nuk duam të dukemi që jemi të Ramës dhe të themi që Rama është me Berishës. Por këto janë lojëra të rrezikshme me fatin e njerëzve me jetën e njerëzve. Janë lojëra të rrezikshme të udhëheqësve të papërgjegjshëm. Policia ishte aty dhe meriton përgëzimet më të mëdha për atë që bëri dje. Se ishte një situatë unikale”, u shpreh Rama./tvklan.al