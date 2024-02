Të enjten hidhet shorti i Ligës së Kombeve

20:57 07/02/2024

Shqipëria do të njohë kundërshtarët e saj

Këtë të enjte më 8 Shkurt 2024 në Paris, Shqipëria do të njohë rivalët për në garën për Ligën e Kombeve për edicionin 2024-2025.

Kombëtarja bën pjesë në Ligën B në vazon e tretë dhe në të njëjtën vazo me kuqezinjtë janë, Sllovenia, Irlanda dhe Mali i Zi.

Kundërshtarët e tjerë të Ligës B, që priten të jenë edhe rivalët e mundshëm të Shqipërisë në Ligën e Kombeve janë të ndarë në tre vazo të tjera me nga katër skuadra secila.

Kuqezinjtë mund të kenë rivalë si Austria, Çekia, Anglia dhe Uellsi. Në vazon e dytë janë Finlanda, Ukraina, Islanda dhe Norvegjia ndërsa në vazon e katërt gjenden Gjeorgjia, Greqia, Turqia dhe Kazakistani.

Ndeshjet do të zhvillohen me sistem vajtje-ardhje duke nisur me dy ndeshje në shtator dy në tetor dhe dy në nëntor.

Kompeticioni i Nations League ka nisur në sezonin 2018-2019, dhe ky i sivjetshmi është edicioni i katërt. Shqipëria në dy sezonet e para ka garuar në Ligën C. Objektivi për këtë vit është kalimi në Ligën A.

Ashtu sikurse deri më tani, edhe ndeshjet e përfaqësueses në Ligën e Kombeve do të transmetohen në Tv Klan.

