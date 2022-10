“Të gjithë duan luftë, Shigjetari do dashuri”, Meri Shehu ndan yjet për çdo shenjë

20:31 10/10/2022

E ftuar si çdo të hënë te “Rudina” në Tv Klan, astrologia Meri Shehu ka bërë parashikimin e javës, si dhe ka ndarë yjet për çdo shenjë. Mesa duket kjo javë nuk do jetë e mirë për shenjat që kërkojnë romancë, pasi sipas saj hëna në Dash nuk e premton këtë.

Meri Shehu: Kjo është nga javët më të ndritshme dhe më të flakta, mbrëmë kishim një hënë të plotë të mrekullueshme. Unë e kam ndier jashtë mase, kishte një energji më të fortë se sa duhej. Kjo do të thotë që hëna e plotë në Dash, dihet që Dashi është shenjë luftarake, lëvizëse, iniciator dhe e gjithë kjo energji që udhëhiqet nga Marsi duhet kontrolluar asgjë më tepër, është si raketat e Tom Cruise. Duhet ta kontrollojmë se çdo gjë e tepërt nuk është e mirë dhe lum si ata që mund ta kontrollojnë. Ajo do prekë shumë fuqishëm katër shenjat kardinale që quhen të tilla se marrin iniciativa të tilla nga hiçi siç janë Dashi, Gaforrja, Bricjapi dhe Peshorja, kjo hënë e plotë ka në kundërshtim Afërditën që do të thotë se nuk është javë erotike dhe as ekonomike e fuqishme. Do ketë shpenzime të mëdha ose menaxhime jo të mira.

Por sa yje i ka dhënë Meri secilës shenjë?

Dashi– 3 yje. Hëna e plotë në Dash i plotëson një cikël të jetës, mbaroi një cikël pune do fillojë një i ri duhet të kenë kujdes në çështjet erotike dhe ekonomike. Në qoftë se ndihen të dhunuar ose të lodhur është momenti t’i japin fund një cikli dhe të fillojnë etapën e një cikli të ri.

Demi- 2 yje. Hëna e plotë në Dash nuk është pozitive për demët, mund të jenë meditues, krijues, mund të bëjnë pushime të hatashme, por nuk është e mirë në lidhje me shëndetin dhe punën. Prapaskenat dhe mendimet e fshehta duhet ti menaxhojnë mirë.

Binjakët– 4 yje. Hëna shumë e shndritshme për Binjakët, se Dashin e kanë në jetën sociale të marrëdhënieve me të tjerët, të ideve të miqësive të dashurive. Bëjnë ç’bëjnë marrin një vështrim të bukur, adhurojnë, flirtojnë, edhe pse hëna në Dash është më shumë luftarake se erotike. Binjakët do përmbushin disa nga synimet e tyre.

Gaforrja- 3 yje. Është një nga shenjat kardinale me karrierën, diçka ndriçon shumë fort aty. Por është fundi i një cikli të rëndësishëm në lidhje me karrierën, kjo do i penalizoj pak me familjen. Përfundojnë në punë me shumë sukses dhe hapin flatrat për punë të tjera të rëndësishme. Duhet të kenë kujdes se do ketë përballje, inate dhe kundërshtime, se është hënë marsiane, shumë luftarake.

Luani– 4 yje. Komunikime me jashtë, kualifikime, jeta u shpalos një dritë që të shikojnë në natën e errët, ose në çdo lloj nate, kështu që luanët kanë fatin të kenë një projektor në dorë si hëna, kjo do i bëj edhe krijues

Virgjëresha– 2 yje. Duan të plotësohen shpirtërisht, plotësohen shumë shpejt dhe u duket se mbaruan një cikël marrëdhëniesh e bashkëpunimesh dhe u duhet të futen në një ritëm të ri. Është shpejtësia e një plotësimi të një dëshire që nuk i lë ta plotësojnë në gjithë madhështinë vet gjënë, por është një moment shumë i mirë ekonomik kështu që shumë virgjëreshë mund të kenë një moment shumë të rëndësishëm në jetën e tyre për sa i takon jetës ekonomike.

Peshorja– 4 yje. Ka përballë hënën e plotë. Një partner shumë i fortë i kërkon bashkëpunime, por kërkon ti japi didaktikën e vet. Kështu që peshoret mund të marrin më shumë zjarr dhe energji në këtë periudhë. Mund të mbarojnë një marrëdhënie që nuk u leverdis, për t’u futur në një marrëdhënie të re.

Akrepi-3 yje. Akrepi tre yje sepse hëna e plotë i kap në lidhje me punën që do të thotë se puna e tyre do bëhet shumë e këndshme, do kenë shumë ide, por u duhet një punë me shumë vitalitet. Është një moment që do marrin nisma të rëndësishme në punën e tyre, por kujdes me shëndetin

Shigjetari– 2 yje. Shigjetari e ka te çështjet erotike, të gjithë duan luftë shigjetari do dashuri. Hëna në Dash nuk ka të bëjë fare me erotizmin.

Bricjapi– 1 yll. Kujdes me çështjet familjare, debatet familjare.

Ujori– 3 yje. Kanë shumë ide, kontakte të rëndësishme, një njeri shumë i rëndësishëm do futet në jetën e tyre. Do bëjnë një udhëtim të paparë.

Peshqit-4 yje. Në anën ekonomike do plotësojnë një dëshirë shumë të madhe. Nuk është momenti për të investuar apo për të debatuar në çështjet ekonomike./tvklan.al