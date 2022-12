“Të gjithë shqiptarët që vijnë kanë smartphone”, prezantuesja britanike i kthehet telefonuesit: I ke takuar të gjithë ti?

21:18 09/12/2022

Çështja e emigrantëve është shndërruar në një nga temat më të nxehta të momentit në Britaninë e Madhe, e jo vetëm.

Shkak është bërë fakti se numri i emigrantëve që kanë kaluar nëpërmjet Kanalit përgjatë këtij viti në Britani përllogaritet të jetë mbi 40 mijë. Prej tyre, autoritetet britanike thotë se 12 mijë janë shqiptarë, që kanë kaluar me varka të vogla.

E pikërisht duke folur për shqiptarët, një telefonues u përball me reagimin e prezantueses Shelagh Fogarty në programin LBC që ajo drejton.

Telefonuesi i quajtur Keith, insistoi se ata që kalojnë Kanalin me varka të vogla, nuk janë refugjatë të zakonshëm, por refugjatë ekonomikë.

“Sheh gjithë shqiptarët që vijnë, janë të gjithë me telefona inteligjentë!”, tha ai.

Por Fogarty iu kundërpërgjigj: “I ke takuar të gjithë ti Keith? E di ti që janë të gjithë njësoj?”

Megjithatë telefonuesi nuk u tërhoq dhe vijoi: “Duhet të zgjohemi dhe të kuptojmë se ky vend nuk e ka luksin që të vijojë të shpenzojë shuma të tilla parash për t’u marrë me ta”.

Në këtë pikë, prezantuesja britanike duke iu referuar vendimit të sekretares së Brendshme, Suella Braverman për të dërguar 63 milionë paund në vit në Francë, në përpjekje për të parandaluar emigrantët për të kaluar Kanalin, tha: “Imagjino nëse do t’i përdornim këto para në mënyrë më konstruktive?”/tvklan.al

‘The government is doing this to mask its own policy failures and the failures of the Home Office.’@ShelaghFogarty has her say on why there’s a harmful 'gnarly’ rhetoric around migration, and argues that showing ‘compassion’ to migrants does not equal ‘naivety’. pic.twitter.com/8bKT4n6Qm9