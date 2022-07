Të gjithë të mahnitur nga Asllani, Duka nuk i kursen lëvdatat: Lojtar me potencial, është një Modric i ri

23:50 14/07/2022

Kristjan Asllani është në qendër të vëmendjes pas një sezoni të shkëlqyer me Empolin, duke kulmuar me transferimin e bujshëm tek Interi. Talenti shqiptar ka pasur një rritje të menjëhershme, duke u kthyer në një nga lojtarët e rinj më të përfolur në skenën e madhe të futbollit italian dhe jo vetëm.

Në një intervistë për uebsajtin “L’interista”, presidenti i FSHF-së, Armand Duka ka vlerësuar cilësitë e mesfushorit, duke e cilësuar si Luka Modric i ri.

“Kristjani është një futbollist i perspektivës. Shpresoj shumë dhe jam i bindur që do të konkurojë me Brozoviç për një pozicion si titullar. Kur të fitojë një vend si titullarë te Interi, ai do të jetë gjithashtu një lojtar i rëndësishëm në nivel botëror. Ai është ende shumë i ri, por ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe këtë e ka treguar tashmë me Empolin. Siç e thashë edhe më parë, besoj dhe jam i bindur se me cilësitë që ka ai mund të bëhet një lojtar i rëndësishëm në botë. Më lejoni të bëjë një krahasim. Ashtu siç e shoh unë, ai mund të jetë Luka Modric i ardhshëm. I ka të gjitha cilësitë për të arritur majat, është i ri, ka aftësi të larta teknike, vendosmërinë e duhur dhe karakter të fortë”.

Sigurisht, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit u ndal edhe te objektivi i kombëtares, me Dukën që konfirmoi edhe njëherë se synimi është arritja e vendit të parë në Divizionin B të Ligën së Kombeve dhe kualifikimi në fazën finale të Euro 2024.

