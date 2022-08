Të hënën, 2 avionë amerikanë shfaqje ushtarake në sheshin Skënderbej

Shpërndaje







12:28 20/08/2022

Të hënën e 22 Gushtit dy avionë ushtarakë amerikanë B-52 do të ofrojnë shfaqje në qiellin shqiptar. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Ambasada Amerikane në vendin tonë thotë se avionët do të nisen nga sheshi Skënderbej. Kjo shfaqje vjen në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë.

“Nderoni drejt qiellit këtë të hënë! Të rritur dhe fëmijë, mos humbisni një shfaqje të mahnitshme ushtarake dhe ejani të shihni fluturimin e dy avionëve amerikanë B-52 nga sheshi Skënderbej të hënën, më 22 gusht. Do të njoftojmë orën e saktë këtu në faqen tonë të hënën në mëngjes! Nuk ka mënyrë më të mirë për të nderuar 100 vjetorin të marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, marrëdhëniet tona gjithnjë e më të forta në fushën e mbrojtjes dhe vlerat tona të përbashkëta të NATO-s. Aeroplanët B-52, të cilët për më shumë se 60 vjet kanë qenë themeli i forcës së bombarduesve strategjikë të Shteteve të Bashkuara, do të fluturojnë përmes qiejve miqësorë të Europës Juglindore për të ardhur drejt Shqipërisë. Dhe nëse doni të mësoni më shumë rreth këtyre avionëve të jashtëzakonshëm, klikoni këtu: https://bit.ly/3c3NSNw”, thuhet në postimin e ambasadës./tvklan.al