Me përcjelljen e Papa Françeskut vëmendja përqendrohet tek e ardhmja e Kishës. Të hënën kardinalët do të mblidhen sërish për të përcaktuar datën e fillimi të konklavës, procesit që do të zgjedhë Papën e ri.

Ndonëse nuk pritet të zgjasë në kohë, konklava e ardhshme nuk ka gjasa të fillojë para 6 majit, kjo në mënyrë që kardinalët të kenë kohë për të zhvilluar takime të rregullta paraprakisht, për t’u njohur me njëri-tjetrin dhe për të vlerësuar gjendjen e Kishës, e cila është e rrethuar nga probleme financiare dhe ndarje ideologjike.

Papa Françesku emëroi kardinalë të kombësive dhe etnive të ndryshme, shpesh herë nga vende të vogla të largëta.

Përpara se të caktojnë datën e konklavës së ardhshme, dhjetëra kardinalë iu drejtuan të dielën bazilikës së Shën Zojës së Madhe, ku Papa Françesku zgjodhi të varrosej ndryshe nga tradita.

Asnjë papë nuk është varrosur jashtë Vatikanit për më shumë se një shekull, por Françesku zgjodhi kishën e Shën Zojës së Madhe, e vendosur në lagjen më multikulturore të kryeqytetit italian.

Arkivoli është vendosur në një varr të thjeshtë prej mermeri në një prej korridoreve anësore të bazilikës. Mbi pllakën e mermertë i gdhendur sipër vetëm emri i tij në latinisht, “Franciscus”. Vetëm Një trëndafil i bardhë i vendosur mbi gurin e varrit, ndërsa një riprodhim i kryqit të thjeshtë që mbante rreth qafës qëndron mbi kamare.

