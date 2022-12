Të hënën dhe të martën pezullohen operacionet te Trauma

19:24 16/12/2022

Drejtoria: Do të kryhet sterilizimi i sallave operatore, nuk preket shërbimi i urgjencës

Më 19 dhe 20 Dhjetor, që përkon me dy ditët e para të javës së ardheshme në spitalin universitar të Traumës nuk do të zhvillohen operacionet e planifikuara, pasi do të bëhet sterilizimi i sallave operatore.

Drejtoria e këtij spitali ka njoftuar se kjo është një procedurë periodike për dezinfektimin e sallave të operacioneve dhe që nuk cënon shërbimin e urgjencës kirurgjikale, blloku operator i të cilës, është në gatishmëri e në funksion të plotë 24/7 për shërbimet ndaj pacientëve.

Mesatarisht në 10 sallat e operacionit në spitalin e Traumës kryhen 40-50 operacione të planifikuara pa përfshirë rastet e urgjencave.

