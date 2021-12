Të huajt që jetojnë në Shqipëri

16:50 22/12/2021

Kryesojnë italianët, turqit dhe iranianët

Shtetasit italian, turq dhe iranian përbëjnë numrin më madh të të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri gjatë vitit 2020. Edhe pse një vit pandemik, të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se numri i të huajve në Shqipëri u rrit me 0.8% krahasuar me 2019. Dhe nga totali prej 13 600 personash, rreth 2600 ishin nga Irani, 2067 nga Italia dhe afro 1600 nga Turqia.

Arsyeja kryesore e lejeve të qëndrimit të të huajve në Shqipëri është punësimi, që zë 47,5%, e ndjekur nga arsyet për bashkim familjar me 24%, e me tej për qëllime humanitare apo studime. Edhe te dhënat nga Departamenti për kufirin dhe migracionin tregojnë një rritje të numrit të të huajve të parregullt në territorin e Shqipërisë gjatë vitit 2020.

Pa dokumentacionin e nevojshëm u identifikuan 18.835 persona, gati 7000 me shumë sesa në 2019. Sa i përket vendit të origjinës kryeson Siria me 6.224 persona, e ndjekur nga Afganistani, Maroku dhe Iraku. 5.793 të huaj të parregullt përsëritës.

