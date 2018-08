“Të jesh grek, njësoj si të jesh shqiptar”. Letra e nxënësit që bëri bujë në Greqi

Fëmijët janë vërtetë të çiltër. Dhe këtë e vërteton më së miri letra e një nxënësi në Greqi.

“Çfarë do të thotë të jesh grek”? Kjo është pyetja që u bëri nxënësve trajneri, të cilëve u kërkoi që të shkruanin në letër mendimin e tyre. Mirëpo, nuk priste që të merrte një përgjigje kaq realiste dhe jo nacionaliste.

“Të jesh grek është njësoj si të jesh shqiptar, sirian, amerikan, gjerman, turk. Grekët lindin me të njëjtën vlerë dhe vdesin po njësoj. Nuk lindin me avantazhe kundrejt të huajve. Jetojnë në një vend si gjithë të tjerët, veçse me më shumë diell dhe më shumë det. E keqja e kësaj është se ka disa grekë të cilët besojnë se të qenit grek i bënë ata superior ndaj të tjerëve. Ne të gjithë lindim të barabartë, dhe ashtu vdesim. Vlerat i fitojmë vetëm nga ajo ç’ka bëjmë në jetë, duke ndikuar pozitivisht në jetën e të gjithë njerëzve në botë”.

Kjo është letra e nxënësit grek, ku i është përgjigjur pyetjes së mësuesit të tij. Një foto e kësaj letre është publikuar në rrjetet sociale nga e ëma e tij, e cila postimin e shoqëron me mesazhin: “Përgjigjia e djalit tim për trajnerin nacionalist”.

Kjo foto mori 900 komente në internet dhe më shumë se 7000 reagime. /tvklan.al